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52 Orduspor 3 - 0 1954 Kelkit Belediyespor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında 52 Orduspor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

52 Orduspor 3 - 0 1954 Kelkit Belediyespor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında 52 Orduspor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. 52 Orduspor ve 1954 Kelkit Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 14. hafta maçında 52 Orduspor sahasında 1954 Kelkit Belediyespor ile 19.12.2020 13:00'da karşılaştı. 19 Eylül Stadı - Ordu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  52 Orduspor - 1954 Kelkit Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 19 Eylül Stadı - Ordu stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi.

52 Orduspor  1954 Kelkit Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
19 Eylül Stadı - Ordu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.12.2020 13:00

52 Orduspor 1954 Kelkit Belediyespor Maçının Hakemleri
Cihan Ataş(hakem), Mücahit Değermenci(1. Yardımcı Hakem), Efe Kurtuluş(2. Yardımcı Hakem), Melih Aldemir(dördüncü Hakem)

52 Orduspor

52 Orduspor İlk 11
52. Cantuğ Temel, 10. Sebahattin Usta, 14. Gökhan Berkay Yıldız, 16. Halil İbrahim Pekşen, 19. Muhammed Emin Balcılar, 29. Gökhan Aydaş, 53. Emrullah Sarıhasanoğlu, 63. Eşref Korkmazoğlu, 77. Hakan Doğru, 90. Yusuf Avcılar, 11. Oğuzhan Birben

Yedekler
25. Berat Çelebi, 1. Gürkan Arslan, 7. Batuhan Aktaş, 9. Şükrü Kaan Kılıçaslan, 12. Hakan Yüce, 22. Burçin Yüksel, 97. Emre Adiloğlu

Teknik Sorumlu
Bora Marangoz

Goller
Gökhan Berkay Yıldız,53.dk (h), Sebahattin Usta,71.dk (p), Şükrü Kaan Kılıçaslan,90+3.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Hakan Doğru 31.dk, Sarı Kart Oğuzhan Birben 77.dk, Sarı Kart Gökhan Berkay Yıldız 45.dk

Oyundan Çıkanlar
Gökhan Aydaş 65.dk, Oğuzhan Birben 88.dk, Sebahattin Usta 84.dk

Oyuna Girenler
Şükrü Kaan Kılıçaslan 65.dk, Gürkan Arslan 88.dk, Emre Adiloğlu 84.dk

1954 KELKİT BELEDİYESPOR1954 Kelkit Belediyespor

1954 Kelkit Belediyespor İlk 11
16. Ceyhun Demircan, 5. Hüseyin Teker, 11. Ensar Kemaloğlu, 9. Reha Kurt, 23. Tayfun Çulha, 24. Erkan Bükülmez, 70. Hasan Üstübücü, 29. Enes Ocak, 61. Adem Sağlam, 10. Hamza İpekci, 89. Adem Kaba

Yedekler
1. Ogün Samet Nuhoğlu, 6. Kaptan Kaan Akgün, 27. Hayri Kıcıkoğlu, 25. Caner İlyas, 53. Anılcan İslamoğlu, 99. Erhan Çınar, 88. Oktay Gümüş

Teknik Sorumlu
Levent Kantarcı


Kartlar
Sarı Kart Reha Kurt 76.dk, Sarı Kart Adem Kaba 68.dk, Sarı Kart Hasan Üstübücü 37.dk, Sarı Kart Hamza İpekci 21.dk

Oyundan Çıkanlar
Reha Kurt 78.dk, Adem Kaba 69.dk, Hüseyin Teker 78.dk, Hasan Üstübücü 58.dk, Hamza İpekci 78.dk

Oyuna Girenler
Hayri Kıcıkoğlu 78.dk, Anılcan İslamoğlu 69.dk, Caner İlyas 78.dk, Erhan Çınar 58.dk, Kaptan Kaan Akgün 78.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor138321882710
21954 Kelkit Bld.Spor148151612254
3Bursa Yıldırımspor127231872311
4Adıyaman 1954 SK125611510215
552 Orduspor FK134721911198
6Düzcespor125431815193
7Bayrampaşa125342516189
8Alanya Kestelspor135352018182
9Siirt İl Özel İdare13454111817-7
10Bergama Belediyespor104421313160
11Modafen13427111414-3
12Kırıkkale Büyük Anadoluspor10334162012-4
13Karaköprü Belediyespor11335121812-6
14Silivrispor12255101911-9
15Muğlaspor111557128-5
16Sultanbeyli Bld.132297198-12
17Kozan Spor FK101455117-6

Fikstür

19.12.2020Alanya Kestelspor5-0Bergama Belediyespor
19.12.2020Siirt İl Özel İdare0-0Kozan Spor FK
19.12.2020Bursa Yıldırımspor2-0Modafen
19.12.202052 Orduspor FK3-01954 Kelkit Bld.Spor
19.12.2020Silivrispor1-1Adıyaman 1954 SK
19.12.2020Bayrampaşa0-0Muğlaspor
19.12.2020Kestelspor Bergama Belediyespor
19.12.2020Karaköprü Belediyespor3-5Kırıkkale Büyük Anadoluspor
19.12.2020Düzcespor1-268 Aksaray Belediyespor
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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