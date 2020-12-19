52 Orduspor 3 - 0 1954 Kelkit Belediyespor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında 52 Orduspor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. 52 Orduspor ve 1954 Kelkit Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 14. hafta maçında 52 Orduspor sahasında 1954 Kelkit Belediyespor ile 19.12.2020 13:00'da karşılaştı. 19 Eylül Stadı - Ordu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki 52 Orduspor - 1954 Kelkit Belediyespor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 19 Eylül Stadı - Ordu stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi. 52 Orduspor 1954 Kelkit Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

19 Eylül Stadı - Ordu



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.12.2020 13:00



52 Orduspor 1954 Kelkit Belediyespor Maçının Hakemleri

Cihan Ataş(hakem), Mücahit Değermenci(1. Yardımcı Hakem), Efe Kurtuluş(2. Yardımcı Hakem), Melih Aldemir(dördüncü Hakem)

52 Orduspor

52 Orduspor İlk 11

52. Cantuğ Temel, 10. Sebahattin Usta, 14. Gökhan Berkay Yıldız, 16. Halil İbrahim Pekşen, 19. Muhammed Emin Balcılar, 29. Gökhan Aydaş, 53. Emrullah Sarıhasanoğlu, 63. Eşref Korkmazoğlu, 77. Hakan Doğru, 90. Yusuf Avcılar, 11. Oğuzhan Birben



Yedekler

25. Berat Çelebi, 1. Gürkan Arslan, 7. Batuhan Aktaş, 9. Şükrü Kaan Kılıçaslan, 12. Hakan Yüce, 22. Burçin Yüksel, 97. Emre Adiloğlu



Teknik Sorumlu

Bora Marangoz



Goller

Gökhan Berkay Yıldız,53.dk (h), Sebahattin Usta,71.dk (p), Şükrü Kaan Kılıçaslan,90+3.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Hakan Doğru 31.dk, Sarı Kart Oğuzhan Birben 77.dk, Sarı Kart Gökhan Berkay Yıldız 45.dk



Oyundan Çıkanlar

Gökhan Aydaş 65.dk, Oğuzhan Birben 88.dk, Sebahattin Usta 84.dk



Oyuna Girenler

Şükrü Kaan Kılıçaslan 65.dk, Gürkan Arslan 88.dk, Emre Adiloğlu 84.dk

1954 Kelkit Belediyespor

1954 Kelkit Belediyespor İlk 11

16. Ceyhun Demircan, 5. Hüseyin Teker, 11. Ensar Kemaloğlu, 9. Reha Kurt, 23. Tayfun Çulha, 24. Erkan Bükülmez, 70. Hasan Üstübücü, 29. Enes Ocak, 61. Adem Sağlam, 10. Hamza İpekci, 89. Adem Kaba



Yedekler

1. Ogün Samet Nuhoğlu, 6. Kaptan Kaan Akgün, 27. Hayri Kıcıkoğlu, 25. Caner İlyas, 53. Anılcan İslamoğlu, 99. Erhan Çınar, 88. Oktay Gümüş



Teknik Sorumlu

Levent Kantarcı





Kartlar

Sarı Kart Reha Kurt 76.dk, Sarı Kart Adem Kaba 68.dk, Sarı Kart Hasan Üstübücü 37.dk, Sarı Kart Hamza İpekci 21.dk



Oyundan Çıkanlar

Reha Kurt 78.dk, Adem Kaba 69.dk, Hüseyin Teker 78.dk, Hasan Üstübücü 58.dk, Hamza İpekci 78.dk



Oyuna Girenler

Hayri Kıcıkoğlu 78.dk, Anılcan İslamoğlu 69.dk, Caner İlyas 78.dk, Erhan Çınar 58.dk, Kaptan Kaan Akgün 78.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 13 8 3 2 18 8 27 10 2 1954 Kelkit Bld.Spor 14 8 1 5 16 12 25 4 3 Bursa Yıldırımspor 12 7 2 3 18 7 23 11 4 Adıyaman 1954 SK 12 5 6 1 15 10 21 5 5 52 Orduspor FK 13 4 7 2 19 11 19 8 6 Düzcespor 12 5 4 3 18 15 19 3 7 Bayrampaşa 12 5 3 4 25 16 18 9 8 Alanya Kestelspor 13 5 3 5 20 18 18 2 9 Siirt İl Özel İdare 13 4 5 4 11 18 17 -7 10 Bergama Belediyespor 10 4 4 2 13 13 16 0 11 Modafen 13 4 2 7 11 14 14 -3 12 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 10 3 3 4 16 20 12 -4 13 Karaköprü Belediyespor 11 3 3 5 12 18 12 -6 14 Silivrispor 12 2 5 5 10 19 11 -9 15 Muğlaspor 11 1 5 5 7 12 8 -5 16 Sultanbeyli Bld. 13 2 2 9 7 19 8 -12 17 Kozan Spor FK 10 1 4 5 5 11 7 -6

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