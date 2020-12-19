52 Orduspor 3 - 0 1954 Kelkit Belediyespor | Maç özeti ve Sonucu
TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında 52 Orduspor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında 52 Orduspor, 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. 52 Orduspor ve 1954 Kelkit Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 14. hafta maçında 52 Orduspor sahasında 1954 Kelkit Belediyespor ile 19.12.2020 13:00'da karşılaştı. 19 Eylül Stadı - Ordu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki 52 Orduspor - 1954 Kelkit Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. 19 Eylül Stadı - Ordu stadyumunda oynanan maç 3-0 sona erdi.
52 Orduspor 1954 Kelkit Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
19 Eylül Stadı - Ordu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.12.2020 13:00
52 Orduspor 1954 Kelkit Belediyespor Maçının Hakemleri
Cihan Ataş(hakem), Mücahit Değermenci(1. Yardımcı Hakem), Efe Kurtuluş(2. Yardımcı Hakem), Melih Aldemir(dördüncü Hakem)
52 Orduspor İlk 11
52. Cantuğ Temel, 10. Sebahattin Usta, 14. Gökhan Berkay Yıldız, 16. Halil İbrahim Pekşen, 19. Muhammed Emin Balcılar, 29. Gökhan Aydaş, 53. Emrullah Sarıhasanoğlu, 63. Eşref Korkmazoğlu, 77. Hakan Doğru, 90. Yusuf Avcılar, 11. Oğuzhan Birben
Yedekler
25. Berat Çelebi, 1. Gürkan Arslan, 7. Batuhan Aktaş, 9. Şükrü Kaan Kılıçaslan, 12. Hakan Yüce, 22. Burçin Yüksel, 97. Emre Adiloğlu
Teknik Sorumlu
Bora Marangoz
Goller
Gökhan Berkay Yıldız,53.dk (h), Sebahattin Usta,71.dk (p), Şükrü Kaan Kılıçaslan,90+3.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Hakan Doğru 31.dk, Sarı Kart Oğuzhan Birben 77.dk, Sarı Kart Gökhan Berkay Yıldız 45.dk
Oyundan Çıkanlar
Gökhan Aydaş 65.dk, Oğuzhan Birben 88.dk, Sebahattin Usta 84.dk
Oyuna Girenler
Şükrü Kaan Kılıçaslan 65.dk, Gürkan Arslan 88.dk, Emre Adiloğlu 84.dk
1954 Kelkit Belediyespor İlk 11
16. Ceyhun Demircan, 5. Hüseyin Teker, 11. Ensar Kemaloğlu, 9. Reha Kurt, 23. Tayfun Çulha, 24. Erkan Bükülmez, 70. Hasan Üstübücü, 29. Enes Ocak, 61. Adem Sağlam, 10. Hamza İpekci, 89. Adem Kaba
Yedekler
1. Ogün Samet Nuhoğlu, 6. Kaptan Kaan Akgün, 27. Hayri Kıcıkoğlu, 25. Caner İlyas, 53. Anılcan İslamoğlu, 99. Erhan Çınar, 88. Oktay Gümüş
Teknik Sorumlu
Levent Kantarcı
Kartlar
Sarı Kart Reha Kurt 76.dk, Sarı Kart Adem Kaba 68.dk, Sarı Kart Hasan Üstübücü 37.dk, Sarı Kart Hamza İpekci 21.dk
Oyundan Çıkanlar
Reha Kurt 78.dk, Adem Kaba 69.dk, Hüseyin Teker 78.dk, Hasan Üstübücü 58.dk, Hamza İpekci 78.dk
Oyuna Girenler
Hayri Kıcıkoğlu 78.dk, Anılcan İslamoğlu 69.dk, Caner İlyas 78.dk, Erhan Çınar 58.dk, Kaptan Kaan Akgün 78.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|68 Aksaray Belediyespor
|13
|8
|3
|2
|18
|8
|27
|10
|2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|14
|8
|1
|5
|16
|12
|25
|4
|3
|Bursa Yıldırımspor
|12
|7
|2
|3
|18
|7
|23
|11
|4
|Adıyaman 1954 SK
|12
|5
|6
|1
|15
|10
|21
|5
|5
|52 Orduspor FK
|13
|4
|7
|2
|19
|11
|19
|8
|6
|Düzcespor
|12
|5
|4
|3
|18
|15
|19
|3
|7
|Bayrampaşa
|12
|5
|3
|4
|25
|16
|18
|9
|8
|Alanya Kestelspor
|13
|5
|3
|5
|20
|18
|18
|2
|9
|Siirt İl Özel İdare
|13
|4
|5
|4
|11
|18
|17
|-7
|10
|Bergama Belediyespor
|10
|4
|4
|2
|13
|13
|16
|0
|11
|Modafen
|13
|4
|2
|7
|11
|14
|14
|-3
|12
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|10
|3
|3
|4
|16
|20
|12
|-4
|13
|Karaköprü Belediyespor
|11
|3
|3
|5
|12
|18
|12
|-6
|14
|Silivrispor
|12
|2
|5
|5
|10
|19
|11
|-9
|15
|Muğlaspor
|11
|1
|5
|5
|7
|12
|8
|-5
|16
|Sultanbeyli Bld.
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|8
|-12
|17
|Kozan Spor FK
|10
|1
|4
|5
|5
|11
|7
|-6
Fikstür
|19.12.2020
|Alanya Kestelspor
|5-0
|Bergama Belediyespor
|19.12.2020
|Siirt İl Özel İdare
|0-0
|Kozan Spor FK
|19.12.2020
|Bursa Yıldırımspor
|2-0
|Modafen
|19.12.2020
|52 Orduspor FK
|3-0
|1954 Kelkit Bld.Spor
|19.12.2020
|Silivrispor
|1-1
|Adıyaman 1954 SK
|19.12.2020
|Bayrampaşa
|0-0
|Muğlaspor
|19.12.2020
|Kestelspor
|Bergama Belediyespor
|19.12.2020
|Karaköprü Belediyespor
|3-5
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|19.12.2020
|Düzcespor
|1-2
|68 Aksaray Belediyespor