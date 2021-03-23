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53 ilde FETÖ operasyonu! Tam 184 kişi...

53 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

53 ilde FETÖ operasyonu! Tam 184 kişi...

TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli 53 ilde 123'ü muvazzaf 146 asker olmak üzere toplam 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Önceden belirlenen adreslere, saat 01.00 itibariyle eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 123'ü muvazzaf 146 asker ile 38'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alının şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete ve jandarma komutanlığına götürüldü.

53 ilde FETÖ operasyonu! Tam 184 kişi...

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