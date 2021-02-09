Türkiye'nin en ünlü gıda markalarından biri olan Tukaş gıda, ortak arayışında olduğunu duyurdu. Türkiye'de 1962 yılında kurulan ve 1994 yılında halka açılan Tukaş Gıda ortaklık görüşmeleri ve çeşitli stratejik seçenekleri değerlendirmek için aracı kurum yetkilendirdi.

Şirket yetkilileri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada ortaklık, stratejik seçeneklerin değerlendirilmesi için Garanti Yatırım'a yetki verildiği duyuruldu.

TUKAŞ KİMİN?

1962 yılında Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kurulan Tukaş, 1967 yılında OYAK tarafından satın alındı. 1967 yılından 2014'e kadar OYAK iştiraki olarak faaliyet gösteren Tukaş'ın yüzde 28 hissesi 1994'de halka arzedildi. Tukaş, üretimini İzmir’in Torbalı ve Balıkesir’in Manyas ilçelerinde gerçekleştiriyor.

1994 yılında halka açılan Tukaş Salça'nın yüzde 38,5'i Cem Okullu'ya, yüzde 38,5'i Cengiz Okullu'yla yüzde 11'i Okullu Gıda AŞ'ye, yüzde 12'si ise halka açık konumda.

İlk kurulduğunda şirketin adı Turgutlu Konservecilik olmuştu. 2002 yılına gelindiğinde şirketin adı Tukaş Gıda olarak değiştirildi. Yüzde 34.27'si halka açık olan şirketin ödenmiş sermayesi 272.6 milyonken özsermayesi 383.7 milyon lira seviyesinde.

TUKAŞ HİSSE

Tukaş hissesi 2019 yılı başında yükselişe geçmeye başladı. Uzun yıllar kuruşlu seviyelerde olan şirket 2019 yılından itibaren hızlı yükseliş yaşadı ve 18 Mayıs 2020 tarihinde 17.80 lira ile tarihi yüksek seviyesini gördü. Bu noktadan sonra ise hisse sert düşüş yaşadı ve son günlerde 10 lira seviyesine kadar geriledi. Yaklaşık 9 ayda hisse yüzde 44'e yakın geriledi.

TUKAŞ KAP AÇIKLAMASI

"Şirketimiz yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde, potansiyel ortaklık görüşmeleri ve çeşitli stratejik seçenekleri değerlendirmek ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak, bilgi akışı ve koordinasyon sağlamak üzere Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş'yi yetkilendirmiştir.

Yönetim Kurulumuz, ilgili sürecin yatırımcılarımızı ve şirketimizi olumsuz etkilememesi için açıklamanın ertelenmesine karar vermişti.

Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler SPK ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."