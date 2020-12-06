6 Aralık TV8 Yayın Akışı| MasterChef yeni bölümde neler olacak?
TV8 6 Aralık Pazar yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Ekranların sevilen dizisi "Doğduğun Ev Kaderindir" tekrar bölümüyle yer alırken, akşam ise fenomen yarışma programı "MasterChef" TV8 ekranlarında seyirci karşısında olacak. İşte Tv8 yayın akışı...
6 Aralık Pazar TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında sevilen dizi tekrarları yer alırken, akşam ise fenomen program "MasterChef" seyirci karşısında yerini alacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 6 Aralık Pazar TV8 yayın akışı...
TV8 6 Aralık 2020 Pazar Yayın Akışı
06.30 Oynat Bakalım
08.15 Çook Yaşa
09.45 Kırmızı Oda
13.30 Doğduğun Ev Kaderindir
16.30 Masterchef Türkiye
20.00 Masterchef Türkiye
MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
MasterChef Türkiye'de 16. haftanın ilk 2 deleme adayı belli oldu. Peki haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak, haftanın 3. eleme adayı kim olacak, MasterChef'ten kim elenecek? İşte MasterChef Türkiye 2020'nin bu akşam izleyicisi ile buluşacak olan yeni bölüm fragmanı...