6 Aralık TV8 Yayın Akışı| MasterChef yeni bölümde neler olacak?

6 Aralık Pazar TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında sevilen dizi tekrarları yer alırken, akşam ise fenomen program "MasterChef" seyirci karşısında yerini alacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 6 Aralık Pazar TV8 yayın akışı...

TV8 6 Aralık 2020 Pazar Yayın Akışı

06.30 Oynat Bakalım

08.15 Çook Yaşa

09.45 Kırmızı Oda

13.30 Doğduğun Ev Kaderindir

16.30 Masterchef Türkiye

20.00 Masterchef Türkiye

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

MasterChef Türkiye'de 16. haftanın ilk 2 deleme adayı belli oldu. Peki haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak, haftanın 3. eleme adayı kim olacak, MasterChef'ten kim elenecek? İşte MasterChef Türkiye 2020'nin bu akşam izleyicisi ile buluşacak olan yeni bölüm fragmanı...