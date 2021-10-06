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  3. 6 Ekim 2021 Çarşamba günün spor manşetleri | Milli arada çalışma tam gaz sürüyor!

6 Ekim 2021 Çarşamba günün spor manşetleri | Milli arada çalışma tam gaz sürüyor!

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen takımlar çalışmalarını sürüyor. 6 Ekim 2021 Çarşamba günün spor manşetleri...

6 Ekim 2021 Çarşamba günün spor manşetleri | Milli arada çalışma tam gaz sürüyor! 1123