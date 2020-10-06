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6 Ekim spor manşetleri | 6 Ekim spor gazetesi sayfaları

Spor manşetlerinde bugün transferin son gününde yaşanan gelişmeler yer alıyor. İşte 6 Ekim spor manşetleri..

6 Ekim spor manşetleri | 6 Ekim spor gazetesi sayfaları 1132