Sağlık Bakanlığı, her gün internet sitesinde Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaşarak koronavirüste son durum hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Peki 6 Mart Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

6 MART CUMARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU| VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde paylaşılan Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunun ardından güncel veriler haberimizde eş zamanlı olarak yer alacaktır.

5 MART CUMATÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 5 Mart Cuma gününün koronavirüs tablosunu paylaştı.

Bakanlığın internet sitesinde paylaşılan Türkiye Günlük Koronavirüs tablosuna göre, son 24 saat içinde 138 bin 214 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Türkiye'de yapılan koronavirüs test sayısı toplamda 33 milyon 854 bin 960 oldu.

SALGINDA 11 BİN 302 YENİ VAKA

Son 24 saatte yapılan koronavirüs testleri sonucu 11 bin 302 vatandaşın koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

62 KİŞİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

62 kişi koronavirüse yenik düştü. Türkiye'de koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 28 bin 901 oldu.

Koronavirüse yakalandıktan sonra hastanede tedavi gören 7 bin 711 kişi iyileşti.