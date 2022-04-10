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  3. 6 muhalefet lideri anlaştı! Tek ortak bir adayda karar kıldı! Millet İttifakı'nın aday çıkaracağı tarih belirlendi!

6 muhalefet lideri anlaştı! Tek ortak bir adayda karar kıldı! Millet İttifakı'nın aday çıkaracağı tarih belirlendi!

Gündemdeki Mansur Yavaş ve Haşim Kılıç isimlerinin çok konuşulmasının ardından 6 muhalefet liderinin ortak bir karara vardıkları ileri sürüldü.

6 muhalefet lideri anlaştı! Tek ortak bir adayda karar kıldı! Millet İttifakı'nın aday çıkaracağı tarih belirlendi!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Bizim adayımız Manur Yavaş" ifadesi çok konuşulmuştu.

Özdağ'ın bu çıkışı sonrası Yavaş ve Kılıçdaroğlu cephesinden de peş peşe açıklamalar geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada "CHP'li bir ismin önerilmesinden memnuniyet duyarım" derken, Yavaş cephesi adaylıkla ilgili bir çalışmalarının olmadığını açıkladı.

'HAŞİM KILIÇ' İDDİASI OLAY OLDU

Son olarak eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın muhalefetin çatı adayı olacağı öne sürüldü.

Gazeteci Nihat Genç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Rezil rüsva olmaya doymadınız! Yeni bir Ekmeleddin vakası daha! Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı: Haşim Kılıç! Allah daha beter etsin!'' ifadelerini kullandı.

6 muhalefet lideri anlaştı! Tek ortak bir adayda karar kıldı! Millet İttifakı'nın aday çıkaracağı tarih belirlendi!

KILIÇDAROĞLU ADAY MI OLACAK?

Her fırsatta CHP lideri istenirse kendisinin bu göreve hazır olduğunu açıklarken İYİ Parti lideri Meral Akşener de kendisinin başbakan olmak istediğini belirtiyor.

6 muhalefet lideri anlaştı! Tek ortak bir adayda karar kıldı! Millet İttifakı'nın aday çıkaracağı tarih belirlendi!​​​​​​​

6 LİDER ANLAŞTI

Altı muhalefet partisinin bu konudaki mutabakatı ise seçime kadar bir ismin açıklanmaması yönünde.

CHP lideri Kılıçdaroğlu da dün T24’ten Tolga Şardan ve Gökçer Tahincioğlu’na verdiği demeçte benzer yaklaşımı dile getirdi. CHP lideri, "Biz bir karar daha aldık. Asla isim telaffuz edilmeyecek, bu konuda soru geldiğinde cumhurbaşkanı adayımızın niteliklerini anlatacağız…" ifadelerini kullandı.

6 muhalefet lideri anlaştı! Tek ortak bir adayda karar kıldı! Millet İttifakı'nın aday çıkaracağı tarih belirlendi!​​​​​​​

BABACAN ÇOK NET KONUŞTU

Adaylık konusunda en net açıklamayı ise önceki gün Çankırı’daki iftar yemeği sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaptı. Babacan "Cumhurbaşkanı adayı, altılı masanın mutabakatıyla belirlenecek. Bir kararımız daha; seçim dönemine girinceye kadar cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda herhangi bir görüşmede bulunmayacağız, herhangi bir fikir beyan etmeyeceğiz." diye konuştu.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Habertürk'teki köşesinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarihle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

6 muhalefet lideri anlaştı! Tek ortak bir adayda karar kıldı! Millet İttifakı'nın aday çıkaracağı tarih belirlendi!​​​​​​​

ŞUBAT 2023 TARİHİNDE AÇIKLANACAK

Muhalefetin adayını Şubat 2023’den önce açıklamayacağını iddia eden Sarıkaya, liderlerin bu konuda görüş birliğinde olduğunu yazdı.

Seçimden 4 ay önce adayın açıklanmasının bir dezavantaj yaratıp yaratmayacağına da değinen Sarıkaya, "Muhalefetteki bakış tam tersine yararlı olacağı; yıpratma propagandasına çok muhatap olmayacağı yönünde…" diye yazdı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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