6 Ocak okullar tatil mi? | Yarın okul var mı? | Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? 6 Ocak 2022 Perşembe
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli kar yağışı ve sağanak uyarısında bulundu. Bazı illerimizde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Ocak okullar tatil mi? | Yarın okul var mı? | Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? 6 Ocak 2022 Perşembe soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte detaylar.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama sonrası veli ve öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Öte yandan bazı illerimizde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları sebebiyle 6 Ocak okullar tatil mi? | Yarın okul var mı? | Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? 6 Ocak 2022 Perşembe soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...
6 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamada kar yağışının tekrar geleceği, sağanağın da kuvvetli vuracağı açıklanmıştı. Bugün yapılan açıklamaya göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Isparta'nın güney kesimleri ile Osmaniye, Hatay ve Gaziantep çevrelerinin yağmurve Sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Şu an için kar tatili açıklaması yapılmadı.
YARIN OKUL VAR MI?
Valilik ya da kaymakamlıklardan açıklama geldiği takdirde haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...
HANGİ İL VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ? 6 OCAK 2022 PERŞEMBE
Meteoroloji tarafından paylaşılan son hava durumu raporunda Kıyı Ege, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Isparta'nın güney kesimleri ile Osmaniye, Hatay ve Gaziantep çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Öte yandan kar tatili konusunda henüz valilik ve kaymakamlıklardan açıklama yapılmış değil. Meteoroloji'nin hava durumu değerlendirmeleri kapsamında valiliklerden okul tatili açıklaması yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
YURT GENELİ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Isparta'nın güney kesimleri ile Osmaniye, Hatay ve Gaziantep çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor." ifadeleri yer aldı.
UYARILAR
KAR ERİMESİ ve ÇIĞ RİSKİ: yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ile bölgenin güneydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Ege kıyılarının çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri, Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu, doğu ve batı kesimleri hafif sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 4°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇORUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu gece saatlerinden sonra Gaziantep çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİİRT °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu