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  3. 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Oyuncu Esra Ruşan ile Fatih Kızılgök boşandılar

6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Oyuncu Esra Ruşan ile Fatih Kızılgök boşandılar

Son zamanların en çok konuşulan dizilerinden Masumlar Apartmanı'nda rol alan güzel oyuncu Esra Ruşan, Fatih Kızılkök ile boşandı. Çift, 6 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi.

6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Oyuncu Esra Ruşan ile Fatih Kızılgök boşandılar

"Vatanım Sensin",  "Yarım Kalan Aşklar" gibi bir çok diziden tanınan ünlü oyuncu Esra Ruşan 6 yıllık evliliği bitti Geçtiğimiz ay yönetmen Fatih Kızılgök tarafından açılan boşanma davası tek celsede sona erdi. 2 yaşında bir kızları bulunan çift, anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, çocuğun velayetini anneye verdi. Protokole göre Fatih Kızılgök, çocuğu için aylık 2 bin lira iştirak nafakası ödeyecek.

6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Oyuncu Esra Ruşan ile Fatih Kızılgök boşandılar

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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