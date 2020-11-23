6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Oyuncu Esra Ruşan ile Fatih Kızılgök boşandılar

"Vatanım Sensin", "Yarım Kalan Aşklar" gibi bir çok diziden tanınan ünlü oyuncu Esra Ruşan 6 yıllık evliliği bitti Geçtiğimiz ay yönetmen Fatih Kızılgök tarafından açılan boşanma davası tek celsede sona erdi. 2 yaşında bir kızları bulunan çift, anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, çocuğun velayetini anneye verdi. Protokole göre Fatih Kızılgök, çocuğu için aylık 2 bin lira iştirak nafakası ödeyecek.