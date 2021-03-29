60 yaş üstü aşı randevu | 60 - 65 yaş arası aşı
Çin'den gelen CoronaVAc aşılarının uygulanma sürecine sağlık çalışanlarıyla başlanmasının ardından yaklaşık 15 milyon kişinin aşılanması tamamlandı. Sıranın 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşlerine gelmesiyle de 60 yaş üstü aşı randevu | 60 - 65 yaş arası aşı konuları araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimizde...
Çinli şirket SinoVac tarafından üretilen CoronaVac aşılarının ülkemize sevkiyatının gerçekleşmesiyle birlikte 15 günlük test sürecinin ardından ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptırmış, ardından sağlık çalışanları ile risk grubundaki vatandaşlarla devam edilen aşılamada son olarak eğitimcilerin aşılanmasına geçilmişti. Dün, 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşleri için de açılan aşı randevularının ardından bugün, söz konusu yaş grubu için aşılamaya geçildi. Bunun üzerine randevu almak isteyen vatandaşlar da 60 yaş üstü aşı randevu | 60 - 65 yaş arası aşı konularını araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar...
60 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVU | 60 - 65 YAŞ ARASI AŞI
Aşı randevuları, 60 yaş üzeri kişiler ve eşleri için MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden verilmeye başlandı.
MHRS ÜZERİNDEN AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYIN
MHRS İNTERNET ÜZERİNDEN AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN
Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştiriniz.
Ardından TC kimlik numarası ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra "AŞI RANDEVUSU AL" seçeneğine tıklayın.
Burada karşınıza çıkacak üç seçenekten, aile hekimi, hastane veya evde aşı uygulamasını, kendinize en uygun olanı belirleyerek seçebilirsiniz.
182'Yİ ARAYARAK AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN
182'yi aradıktan sonra müşteri hizmetlerine, aşı olmak için sıranızın geldiğini ve randevu almak istediğinizi söyleyiniz. TC kimlik numaranızı veriniz.
SMS'LE AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN
Kısa mesaj yani SMS yoluyla aşı randevu alınamamaktadır.