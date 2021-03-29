Çinli şirket SinoVac tarafından üretilen CoronaVac aşılarının ülkemize sevkiyatının gerçekleşmesiyle birlikte 15 günlük test sürecinin ardından ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptırmış, ardından sağlık çalışanları ile risk grubundaki vatandaşlarla devam edilen aşılamada son olarak eğitimcilerin aşılanmasına geçilmişti. Dün, 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşleri için de açılan aşı randevularının ardından bugün, söz konusu yaş grubu için aşılamaya geçildi. Bunun üzerine randevu almak isteyen vatandaşlar da 60 yaş üstü aşı randevu | 60 - 65 yaş arası aşı konularını araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar...

60 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVU | 60 - 65 YAŞ ARASI AŞI

Aşı randevuları, 60 yaş üzeri kişiler ve eşleri için MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden verilmeye başlandı.

MHRS İNTERNET ÜZERİNDEN AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN

Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştiriniz.

Ardından TC kimlik numarası ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra "AŞI RANDEVUSU AL" seçeneğine tıklayın.

Burada karşınıza çıkacak üç seçenekten, aile hekimi, hastane veya evde aşı uygulamasını, kendinize en uygun olanı belirleyerek seçebilirsiniz.

182'Yİ ARAYARAK AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN

182'yi aradıktan sonra müşteri hizmetlerine, aşı olmak için sıranızın geldiğini ve randevu almak istediğinizi söyleyiniz. TC kimlik numaranızı veriniz.

SMS'LE AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN

Kısa mesaj yani SMS yoluyla aşı randevu alınamamaktadır.