Tarzıyla dikkat çeken Serenay Sarıkaya vakfa bağışladığı kıyafetler hakkında konuştu!Dünya Sağlık Örgütü raporu basına sızdı: Hangi hayvandan bulaştığı belli oldu!“Tinerci Ümit” lakaplı şahıs bu sefer de mobilya dükkanını kundakladı!Gelinim Mutfakta 29 Mart Pazartesi puan durumu | 29 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Doğuş'un son halini görenler tanıyamadı!2021-YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranıDoğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm fragmanı yayınlandı! Canım pahasını sizi korurum...Jandarma ekiplerinden yaralı kartala yardım eliBöyle protesto görülmedi! Otobüsün kendisini almamasına isyan etti, önüne çıkıp hareket etmesine engelledi!Ambarlı Limanı'nda konteyner gemisi iskeleye çarptı
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. 60 yaş üstü aşı randevu | 60 - 65 yaş arası aşı

60 yaş üstü aşı randevu | 60 - 65 yaş arası aşı

Çin'den gelen CoronaVAc aşılarının uygulanma sürecine sağlık çalışanlarıyla başlanmasının ardından yaklaşık 15 milyon kişinin aşılanması tamamlandı. Sıranın 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşlerine gelmesiyle de 60 yaş üstü aşı randevu | 60 - 65 yaş arası aşı konuları araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimizde...

60 yaş üstü aşı randevu | 60 - 65 yaş arası aşı

Çinli şirket SinoVac tarafından üretilen CoronaVac aşılarının ülkemize sevkiyatının gerçekleşmesiyle birlikte 15 günlük test sürecinin ardından ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptırmış, ardından sağlık çalışanları ile risk grubundaki vatandaşlarla devam edilen aşılamada son olarak eğitimcilerin aşılanmasına geçilmişti. Dün, 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşleri için de açılan aşı randevularının ardından bugün, söz konusu yaş grubu için aşılamaya geçildi. Bunun üzerine randevu almak isteyen vatandaşlar da 60 yaş üstü aşı randevu | 60 - 65 yaş arası aşı konularını araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar...

60 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVU | 60 - 65 YAŞ ARASI AŞI

Aşı randevuları, 60 yaş üzeri kişiler ve eşleri için MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden verilmeye başlandı.

60 yaş üstü aşı randevu | 60 - 65 yaş arası aşı

MHRS ÜZERİNDEN AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYIN

MHRS İNTERNET ÜZERİNDEN AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN

Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştiriniz.

Ardından TC kimlik numarası ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra "AŞI RANDEVUSU AL" seçeneğine tıklayın. 

Burada karşınıza çıkacak üç seçenekten, aile hekimi, hastane veya evde aşı uygulamasını, kendinize en uygun olanı belirleyerek seçebilirsiniz. 

60 yaş üstü aşı randevu | 60 - 65 yaş arası aşı

182'Yİ ARAYARAK AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN

182'yi aradıktan sonra müşteri hizmetlerine, aşı olmak için sıranızın geldiğini ve randevu almak istediğinizi söyleyiniz. TC kimlik numaranızı veriniz. 

SMS'LE AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN

Kısa mesaj yani SMS yoluyla aşı randevu alınamamaktadır. 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT