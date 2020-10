O acı günün üzerinden tam 9 yıl geçti: İşte Van Depremi bilançosu

Van Depreminin dokuzuncu yıldönümü. İlk çağlardan günümüze dek büyük can ve mal kayıplarına neden olan doğal felaketlerin en ağırlarından bir tanesi olan deprem, ülkemizin fay hattı üzerinde bulunması nedeniyle sıklıkla karşılaştığımız ve buna rağmen yeterli önlemlerin alınamadığı, can kayıplarının önüne geçilemediği bir felaket olarak bizimle yaşıyor. Günümüzde büyük Marmara Depremi'nin her geçen gün biraz daha yaklaştığı uyarıları uzmanlar tarafından sıklıkla dile getirilirken, dokuzuncu yıl dönümünde Van Depreminde yaşananları hem ders almak hem de hatırlatmak amacıyla haberimizde derledik. Peki Van Depremi ne zaman oldu? Kaç saniye sürdü? Şiddeti neydi? Kaç kişi öldü? Neden, nasıl oldu? Yıkılan binalar, ölenlerin isimler, ölen Japon ve çok daha fazlası haberimizde...

VAN DEPREMİ NE ZAMAN OLDU? KAÇ SANİYE SÜRDÜ? | ŞİDDETİ VE TARİHİ

AFAD'ın resmi internet sitesinden alınan bilgiler dahilinde, 23 Ekim 2011 günü meydana gelen Van-Erciş merkezli deprem ve 9 Kasım 2011 günü yaşanan Van-Edremit merkezli deprem; Van ve ilçelerinde çok kuvvetli bir şekilde hissedilmiş olup, bölgenin yapı stoku nedeniyle yıkıcı hasar yaratmış ve çok sayıda can kaybına yol açmıştır.

23 Ekim 2011'de saat 13:41'de Van'da meydana gelen ve 25 saniye sürdüğü bilinen depremin merkez üssü Van'a 17 kilometre uzaklıktaki Tabanlı köyü olarak belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmelerde depremin büyüklüğü; Kandilli Rasathanesi tarafından Richter ölçeğine göre 6.6Mw, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından ise 7.2 Mw olarak duyuruldu.

Kandilli Rasathanesi'nden daha sonra yapılan açıklamada, depremin şiddetinin depremin merkez üssünde 9.0 olduğu belirtildi ve depremin moment büyüklüğü 7.2 Mw olarak düzeltildi.

VAN DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Hakkâri, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi çevre illerde İran ve Kuzey Irak'ta da hissedilen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu da ağır oldu. Yıkılan binaların altında kalan yüzlerce vatandaşı enkazdan çıkarma çalışmaları vakit kaybetmen başlarken tüm müdahalelere rağmen 644 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 1966 kişi yaralanmıştır.

252 vatandaşın enkazdan sağ olarak çıkarıldığı çalışmalar kapsamında, tüm Türk halkı, yurdun dört bir yanında, depremden zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla çeşitli kampanyalar başlatmıştır. Bu kampanyalardan hafızalara en çok kazınanı ise annesi ile çöpten salatalık bulduğu için elindeki bir lirayı depremzedelere, bir zarf içinde gönderen çocuğun göndermiş olduğu mektuptu.

BDP Van Milletvekili Nazmi Gür tarafından, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Van’da 2011 yılında yaşanan depremden sonra yürütülen çalışmalar ve yaşanan sıkıntılar ile ilgili gönderdiği soru önergesinde, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay tarafından 2012 yılı Ekim ayı itibariyle Van için 214.1 milyon TL para toplandığı ve bankalarda toplanın bu tutarın ihtiyaç doğrultusunda harcandığı belirtildi.

VAN DEPREMİ NEDEN VE NASIL OLDU?

Alüvyon tabakaları üzerinde bulunan Van şehrinde kumlu, çakıllı ve killi zemin tabakaları bulunmaktadır. Yer yer zemin yüzeyine 2 metre derinliğe kadar yaklaşan yeraltı suları nedeniyle bazı yapıların temellerinde oturmalar meydana gelmektedir.

Van Gölü ve çevresi, 1100 ve 1900 yılları arasında 5 ile 10 şiddetleri arasındaki pek çok depremden etkilenmiştir. Geçmişte Van çevresinde meydana gelen bu depremler de, depremin merkez üssü olan Erciş'te hasara neden olmuştur. Bölgedeki ana ve artçı şoklara ilişkin yapılan fay çözümleri, depremlerin bindirme fayına bağlı olarak oluştuğunu göstermektedir. Artçı şokların yer ve dizilimlerine bakılarak yapılan incelemeye göre depreme neden olan bindirme fayı Kuzeydoğu yönüne uzanmakta olup, 50 kilometre boyunca kırılmıştır. Depremlerin ardından hattın kuzeyindeki alanlarda da sismik hareketlilik (kütle hareketleri ve tansiyon kırıkları) oluştu. Depremin etkisiyle Van şehir merkezindeki yapıların temellerinde 0,5 ile 2 santimetre arasında, Erciş'teki bazı yapıların temellerinde ise 0,5 ile 3 santimetre arasında oturmalar oluştu. Çeşitli bölgelerde ise sıvılaşma ve bunun sonucunda kum konileri ile obruklar oluştu.

VAN DEPREMİ SONUÇLARI | YIKILAN BİNALAR

Depremin etkisiyle elektrik ve telefon hatları kesildi, Van - Erciş karayolu üzerinde üç ayrı noktada çökme meydana geldi. Çökmeler nedeniyle karayolu ulaşımının sağlanmasında güçlükler yaşandı. Van merkezde, doğalgaz boru hattında meydana gelen sızma nedeniyle doğalgaz akımı kesildi. Bazı mahallelerde boru hatlarında meydana gelen patlama nedeniyle, şehrin bazı kesimlerine su verilemedi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğretime bir hafta süreyle ara verildi. Üniversite 26 Aralık 2011'de yeniden öğretime açıldı. İlk ve orta dereceli okullar Van'ın merkezinde ve Erciş ilçesinde bir hafta, Bitlis'in Tatvan ilçesi ve köylerindeyse bir gün tatil edildi ancak Van, Erciş ve köylerdeki okullar 2,5 ay sonra açılabildi.

Depremle birlikte insanlar paniğe kapıldı ve birçok kişi araçlarla kenti terk etti. Depremin hasar verdiği Bitlis'te ikisi çocuk üç kişi öldü. Van M Tipi Cezaevi'nden 160 mahkûm firar etti. Mahkûmlardan 74'ü güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde cezaevine geri döndü. Dönmeyen mahkûmların ise aileleriyle görüşülerek ikna edilmelerinin sağlanmasına çalışıldı. Yapılan son açıklamada; 5 Kasım günü TSİ 09:00 itibarıyla 604 ölü olduğu belirtildi. Daha önceki açıklamalarda belirtilen 4152 yaralı sayısı ise değişmedi.

"Afet yasası" olarak bilinen ve 16 Mayıs 2012 tarihinde kabul edilen 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun", 31 Mayıs 2012 tarihinde, 28.309 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun ile riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerdeki iyileştirme, tasfiye ve yenilemelerin usul ve esasları belirlenirken, kanunun uygulama sorumluluğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verildi.

Tüm Doğu Anadolu da hissedilen depremde en az 2262 bina ağır hasar görmüştür.

AZRA BEBEK VAN DEPREMİ

Depremin ardından enkazda kalan 14 günlük Azra bebek, Van depreminin en önemli simgeleri haline geldi. Daha iyi bakılması için çocuk doktoru olan dedesi Ahmet Karaduman’n yanına gelen Azra’nın babası Sinan Karaduman depremde hayatını kaybetti. İlk anda kolonların patlamasıyla dışarı savrulan Azra’nın dedesi, enkaz altından çıkarılan annesi Semiha ve babaannesi Gülsade Karaduman ise hayatta kaldı. Mucize bebek enkaz altında önce annesinin emzirdiği süt, annesinin sütünün bitmesinin ardından tükürükle beslenerek 47 saat hayata tutundu.

MÜGE ANLI VAN DEPREMİ YORUMU

Uzun yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu yapan Müge Anlı, depremle alakalı olarak yaptığı yorumla ülke gündemine oturmuştu.

"Her fırsatta küçücük çocuklar tarafından taş attırılan polisler, olay yerine gelip ilk müdahale edenlerdi. Mehmetçik... Bizim Selcan'ın erkek kardeşi de Van'da askerlik yapıyor. Ona ve tüm askerlerimize hayırlı teskereler diliyoruz. Allah da askerimize polisimize zeval vermesin. Onlara taş atanların da elleri kırılsın. Canımız istediğinde kuş avlar gibi taş atıyoruz. Dağlarda vuruyoruz. Sonra bir şey olunca da asker gelsin, polis gelsin diyoruz. Dengeleri kuralım. Zor günlerde canım cicim. Kuş avlar gibi avlamayalım bunları. O kadar kolay değil. Herkes haddini bilecek..." sözleriyle özellikle sosyal medyada tepki çeken Anlı, olayın ardından özür dilemişti.

VAN DEPREMİNDE ÖLEN JAPON

23 Ekim tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından yardım çalışmalarına katılmak amacıyla binlerce kilometre uzaktan bölgeye gelen Japon doktor Atsushi Miyazaki, 5.6 şiddetindeki sarsıntıda yıkılan Bayram Otel'in altında kaldı. Enkazdan çıkarılan Miyazaki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

VAN DEREMİNDE ÖLENLERİN İSİMLERİ

