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O acı günün üzerinden tam 9 yıl geçti: İşte Van Depremi bilançosu

Van'da yaşanan doğal felaketin üzerinden tam 9 yıl geçti. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği depremin yaraları hala sarılamamışken 9 yılın ardından depremle ilgili tüm ayrıntıları ve merak edilenleri haberimizde sizin için derledik. İşte detaylar...

O acı günün üzerinden tam 9 yıl geçti: İşte Van Depremi bilançosu

Van Depreminin dokuzuncu yıldönümü. İlk çağlardan günümüze dek büyük can ve mal kayıplarına neden olan doğal felaketlerin en ağırlarından bir tanesi olan deprem, ülkemizin fay hattı üzerinde bulunması nedeniyle sıklıkla karşılaştığımız ve buna rağmen yeterli önlemlerin alınamadığı, can kayıplarının önüne geçilemediği bir felaket olarak bizimle yaşıyor. Günümüzde büyük Marmara Depremi'nin her geçen gün biraz daha yaklaştığı uyarıları uzmanlar tarafından sıklıkla dile getirilirken, dokuzuncu yıl dönümünde Van Depreminde yaşananları hem ders almak hem de hatırlatmak amacıyla haberimizde derledik. Peki Van Depremi ne zaman oldu? Kaç saniye sürdü? Şiddeti neydi? Kaç kişi öldü? Neden, nasıl oldu? Yıkılan binalar, ölenlerin isimler, ölen Japon ve çok daha fazlası haberimizde...

VAN DEPREMİ NE ZAMAN OLDU? KAÇ SANİYE SÜRDÜ? | ŞİDDETİ VE TARİHİ

AFAD'ın resmi internet sitesinden alınan bilgiler dahilinde, 23 Ekim 2011 günü meydana gelen Van-Erciş merkezli deprem ve 9 Kasım 2011 günü yaşanan Van-Edremit merkezli deprem; Van ve ilçelerinde çok kuvvetli bir şekilde hissedilmiş olup, bölgenin yapı stoku nedeniyle yıkıcı hasar yaratmış ve çok sayıda can kaybına yol açmıştır. 

23 Ekim 2011'de saat 13:41'de Van'da meydana gelen ve 25 saniye sürdüğü bilinen depremin merkez üssü Van'a 17 kilometre uzaklıktaki Tabanlı köyü olarak belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmelerde depremin büyüklüğü; Kandilli Rasathanesi tarafından Richter ölçeğine göre 6.6Mw, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından ise 7.2 Mw olarak duyuruldu.

 Kandilli Rasathanesi'nden daha sonra yapılan açıklamada, depremin şiddetinin depremin merkez üssünde 9.0 olduğu belirtildi ve depremin moment büyüklüğü 7.2 Mw olarak düzeltildi.

Van Depreminin 9. yıldönümü

VAN DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Hakkâri, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi çevre illerde İran ve Kuzey Irak'ta da hissedilen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu da ağır oldu. Yıkılan binaların altında kalan yüzlerce vatandaşı enkazdan çıkarma çalışmaları vakit kaybetmen başlarken tüm müdahalelere rağmen 644 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 1966 kişi yaralanmıştır.

252 vatandaşın enkazdan sağ olarak çıkarıldığı çalışmalar kapsamında, tüm Türk halkı, yurdun dört bir yanında, depremden zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla çeşitli kampanyalar başlatmıştır. Bu kampanyalardan hafızalara en çok kazınanı ise annesi ile çöpten salatalık bulduğu için elindeki bir lirayı depremzedelere, bir zarf içinde gönderen çocuğun göndermiş olduğu mektuptu. 

BDP Van Milletvekili Nazmi Gür tarafından, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Van’da 2011 yılında yaşanan depremden sonra yürütülen çalışmalar ve yaşanan sıkıntılar ile ilgili gönderdiği soru önergesinde, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay tarafından 2012 yılı Ekim ayı itibariyle Van için 214.1 milyon TL para toplandığı ve bankalarda toplanın bu tutarın ihtiyaç doğrultusunda harcandığı belirtildi.

Van Depreminin 9. yıldönümü

VAN DEPREMİ NEDEN VE NASIL OLDU?

Alüvyon tabakaları üzerinde bulunan Van şehrinde kumlu, çakıllı ve killi zemin tabakaları bulunmaktadır. Yer yer zemin yüzeyine 2 metre derinliğe kadar yaklaşan yeraltı suları nedeniyle bazı yapıların temellerinde oturmalar meydana gelmektedir.

Van Gölü ve çevresi, 1100 ve 1900 yılları arasında 5 ile 10 şiddetleri arasındaki pek çok depremden etkilenmiştir. Geçmişte Van çevresinde meydana gelen bu depremler de, depremin merkez üssü olan Erciş'te hasara neden olmuştur. Bölgedeki ana ve artçı şoklara ilişkin yapılan fay çözümleri, depremlerin bindirme fayına bağlı olarak oluştuğunu göstermektedir. Artçı şokların yer ve dizilimlerine bakılarak yapılan incelemeye göre depreme neden olan bindirme fayı Kuzeydoğu yönüne uzanmakta olup, 50 kilometre boyunca kırılmıştır. Depremlerin ardından hattın kuzeyindeki alanlarda da sismik hareketlilik (kütle hareketleri ve tansiyon kırıkları) oluştu. Depremin etkisiyle Van şehir merkezindeki yapıların temellerinde 0,5 ile 2 santimetre arasında, Erciş'teki bazı yapıların temellerinde ise 0,5 ile 3 santimetre arasında oturmalar oluştu. Çeşitli bölgelerde ise sıvılaşma ve bunun sonucunda kum konileri ile obruklar oluştu.

Van Depreminin 9. yıldönümü

VAN DEPREMİ SONUÇLARI | YIKILAN BİNALAR 

Depremin etkisiyle elektrik ve telefon hatları kesildi, Van - Erciş karayolu üzerinde üç ayrı noktada çökme meydana geldi. Çökmeler nedeniyle karayolu ulaşımının sağlanmasında güçlükler yaşandı. Van merkezde, doğalgaz boru hattında meydana gelen sızma nedeniyle doğalgaz akımı kesildi. Bazı mahallelerde boru hatlarında meydana gelen patlama nedeniyle, şehrin bazı kesimlerine su verilemedi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğretime bir hafta süreyle ara verildi. Üniversite 26 Aralık 2011'de yeniden öğretime açıldı. İlk ve orta dereceli okullar Van'ın merkezinde ve Erciş ilçesinde bir hafta, Bitlis'in Tatvan ilçesi ve köylerindeyse bir gün tatil edildi ancak Van, Erciş ve köylerdeki okullar 2,5 ay sonra açılabildi.

Depremle birlikte insanlar paniğe kapıldı ve birçok kişi araçlarla kenti terk etti. Depremin hasar verdiği Bitlis'te ikisi çocuk üç kişi öldü. Van M Tipi Cezaevi'nden 160 mahkûm firar etti. Mahkûmlardan 74'ü güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde cezaevine geri döndü. Dönmeyen mahkûmların ise aileleriyle görüşülerek ikna edilmelerinin sağlanmasına çalışıldı. Yapılan son açıklamada; 5 Kasım günü TSİ 09:00 itibarıyla 604 ölü olduğu belirtildi. Daha önceki açıklamalarda belirtilen 4152 yaralı sayısı ise değişmedi.

"Afet yasası" olarak bilinen ve 16 Mayıs 2012 tarihinde kabul edilen 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun", 31 Mayıs 2012 tarihinde, 28.309 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun ile riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerdeki iyileştirme, tasfiye ve yenilemelerin usul ve esasları belirlenirken, kanunun uygulama sorumluluğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verildi.

Tüm Doğu Anadolu da hissedilen depremde en az 2262 bina ağır hasar görmüştür.

Van Depreminin 9. yıldönümü

AZRA BEBEK VAN DEPREMİ

Depremin ardından enkazda kalan 14 günlük Azra bebek, Van depreminin en önemli simgeleri haline geldi. Daha iyi bakılması için çocuk doktoru olan dedesi Ahmet Karaduman’n yanına gelen Azra’nın babası Sinan Karaduman depremde hayatını kaybetti. İlk anda kolonların patlamasıyla dışarı savrulan Azra’nın dedesi, enkaz altından çıkarılan annesi Semiha ve babaannesi Gülsade Karaduman ise hayatta kaldı. Mucize bebek enkaz altında önce annesinin emzirdiği süt, annesinin sütünün bitmesinin ardından tükürükle beslenerek 47 saat hayata tutundu. 

Van Depreminin 9. yıldönümü

MÜGE ANLI VAN DEPREMİ YORUMU

Uzun yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu yapan Müge Anlı, depremle alakalı olarak yaptığı yorumla ülke gündemine oturmuştu. 

"Her fırsatta küçücük çocuklar tarafından taş attırılan polisler, olay yerine gelip ilk müdahale edenlerdi. Mehmetçik... Bizim Selcan'ın erkek kardeşi de Van'da askerlik yapıyor. Ona ve tüm askerlerimize hayırlı teskereler diliyoruz. Allah da askerimize polisimize zeval vermesin. Onlara taş atanların da elleri kırılsın. Canımız istediğinde kuş avlar gibi taş atıyoruz. Dağlarda vuruyoruz. Sonra bir şey olunca da asker gelsin, polis gelsin diyoruz. Dengeleri kuralım. Zor günlerde canım cicim. Kuş avlar gibi avlamayalım bunları. O kadar kolay değil. Herkes haddini bilecek..." sözleriyle özellikle sosyal medyada tepki çeken Anlı, olayın ardından özür dilemişti. 

Van Depreminin 9. yıldönümü

VAN DEPREMİNDE ÖLEN JAPON

23 Ekim tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından yardım çalışmalarına katılmak amacıyla binlerce kilometre uzaktan bölgeye gelen Japon doktor Atsushi Miyazaki, 5.6 şiddetindeki sarsıntıda yıkılan Bayram Otel'in altında kaldı. Enkazdan çıkarılan Miyazaki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Van Depreminin 9. yıldönümü

VAN DEREMİNDE ÖLENLERİN İSİMLERİ

Erciş’te depremde ölenlerin listesi
1. ABDULCABBAR CAROZ 
2. ABDULKADİR TEKİN 
3. ABDULLAH İŞLER 
4. ABDULLAH YAŞAR 
5. ABDULSAMET SAĞLAM 
6. ABDURRAHMAN GÜMÜŞK 
7. ABDUSSAMET KANTER 
8. ADEM AYDIN 
9. ADEM CAROZ 
10. ADEM DOĞU 
11. ADEM KAYA 
12. AHMET ALİ YILDIZ 
13. AHMET ALTAŞ 
14. AHMET ERDEM 
15. AHMET İNCİ 
16. AHSEN ALTINKAYNAK 
17. AHYHAN ÇELİK 
18. AİŞE KAYA 
19. AKBİLEK AYGÜN 
20. ALİ AKILLI 
21. ALİ BEYAZHANÇER 
22. ALİ ÇAĞLAR 
23. ALİ YILDIZ 
24. ALİŞ IŞIK 
25. ALPASLAN ALTUNTAŞ 
26. ALPASLAN KOÇAK 
27. ARSULE GÖLDAŞ 
28. ARZU DEMİRTAŞ 
29. ARZU ERTAŞ 
30. ARZU SARIYILDIZ 
31. ASAF HAMZA ÇELEBİOĞLU 
32. ASİYE AY 
33. ASLI SÖNMEZ 
34. ATİLLA DAĞ 
35. AYETULLAH CENGİZ 
36. AYGÜL NAZLI 
37. AYHAN YILDIRIM 
38. AYLİN BOZKURT 
39. AYLİN ERGÜN 
40. AYNUR DEMİR 
41. AYNUR POLAT 
42. AYŞE OLGUN 
43. AYŞEGÜL KAMAN
44. AYŞE SEDA GÖLDAŞ
45. BAHATTİN ERDEM AKAY 
46. BARIŞ AYDIN 
47. BEKİR ÇITA 
48. BERRAK BAKAY 
49. BEYZA ÖRNEK 
50. BEYZA TAY 
51. BİLAL HAKSEVER 
52. BİRSEL KOÇAK 
53. BİRSELNUR KOÇAK 
54. BUĞLEM AZRA BOLAÇ 
55. BUSE ÇALIŞKAN 
56. BUSENUR BAKAY 
57. BUSENUR ÇALIŞKAN 
58. BÜLENT YILDIZ 
59. CABİR VAROL 
60. CABİR VURAL 
61. CAHİT CENGİZ 
62. CAHİT DİLMAÇ 
63. CELAL DURMAZ 
64. CEMİL BOLAÇ 
65. CEMİL KAYA 
66. CEMİLE BOLAÇ 
67. CENGİZ ÇİFTÇİ 
68. CEVDET CEYLAN 
69. CEVDET ULUGANA 
70. CEYLAN KAHRAMAN 
71. CİHAT BAYRAM 
72. CİHAT ORUÇ 
73. CİNAR TEKİN 
74. COŞKUN ACAR 
75. COŞKUN DURMAZ 
76. ÇAĞRI ORKUN BÜYÜKASLAN 
77. ÇELİK İLHAN 
78. DEFNE SEVİNDİRİCİ 
79. DEMET NALBANTOĞLU 
80. DERYA COŞKUN ÜZER 
81. DEVLET AYDEMİR 
82. DİLAVER SAKIK 
83. DİLBER AKÇİL 
84. DUYGU SARIYILDIZ 
85. EBRU MIZRAK 
86. EBUBEKİR BAHÇE 
87. EDİBE ÇİFÇİ 
88. EDİP İŞLEYEN 
89. EKİN KAHRAMAN 
90. ELİF ÇALIŞKAN 
91. ELİF EDA BÜYÜKASLAN 
92. ELİF EKİN CANPOLAT 
93. ELİF KIZMAZ 
94. ELİF NİDA BAKAY 
95. ELİF NUR ÇİFÇİ 
96. ELİF TUNÇ 
97. EMEL ÇATAL 
98. EMEL KAHRAMAN 
99. EMİNE AKBULUT 
100. EMİNE ALTAŞ 
101. EMİNE KIZMAZ 
102. EMİNE KOÇAK 
103. EMİR FURKAN ALDEMİR 
104. EMRAH AKBULUT 
105. EMRAH DOĞU 
106. EMRAH ELÇİ 
107. EMRULLAH GİYİK 
108. ENGİN CAN KAPLANER 
109. ENİS KELEŞ 
110. ENSARİ DİLMAÇ 
111. ERCAN DOĞAN 
112. EREN KIZMAZ 
113. ERGÜL ÇEVİK 
114. ERGÜN NALBANTOĞLU 
115. ERHAN ELÇİ 
116. ERSİN KAYA 
117. ESAT TAPLAK 
118. ESRA AKKAYA 
119. ESRA KAYA 
120. ESRA LAP 
121. ESRA NALBANTOĞLU 
122. EŞREF UÇAK 
123. EYÜP ARAS SARAÇOĞLU 
124. EYYÜP ÇİFÇİ 
125. EYYÜP ÇİFTÇİ 
126. FADİME ERTAŞ 
127. FARUK KAYA 
128. FARUK MÜJDECİ 
129. FARUK TANSALİÇ 
130. FATİH ARLI 
131. FATİH DEVECİ 
132. FATİH DİNLER 
133. FATİME GÜNEŞ 
134. FATMA ALTUNKAYA 
135. FATMA BİRER 
136. FATMA BÜYÜKASLAN 
137. FATMA GÖZÜAÇIK 
138. FATMA GÜMÜŞKAYA 
139. FATMA YILDIZ 
140. FATMA ZEYNEP UÇAR 
141. FECRİ YARDIMCI 
142. FERHAT ÖKSÜZ 
143. FEYZA TEKİN 
144. FİLİZ ALDEMİR 
145. FUNDA NALBANTOĞLU 
146. FUNDA SEVİNDİRİCİ 
147. FURKAN TAMBOĞA 
148. GÖKHAN FERHAT BULUT 
149. GÖKHAN YILMAZ 
150. GÖNÜL BAKAY 
151. GÜLDANE ERDAL 
152. GÜLENDAM KARAKAŞ 
153. GÜLESER IŞIK 
154. GÜLSÜM RABİA SARAÇOĞLU 
155. GÜLŞEN BATAR 
156. GÜLŞEN BULUT 
157. GÜLÜMSER TEKİN 
158. GÜNEŞ ÇEMEN 
159. GÜVEN İŞLER 
160. GÜVEN OKUR 
161. HABİBE YILMAZ 
162. HACER ÖZGÜR 
163. HAKAN ULUÇ 
164. HAKAN YURTKURAN 
165. HALİL AHMET KOÇAK 
166. HALİME KOZALAK 
167. HALİME PAŞA 
168. HALİT İŞLER 
169. HAMİDE POLAT 
170. HAMİT İSEN 
171. HAMİT TAŞÇI 
172. HANIM KURAK 
173. HANİFİ YILDIZ 
174. HARUN DEMİRTAŞ 
175. HARUN DÜŞÜN 
176. HASAN AKBULUT 
177. HASAN SARIGÜL 
178. HASAN SEVGÜL 
179. HATİCE ÇALIŞKAN 
180. HATİCE SÖNMEZ 
181. HAVANUR SAVCI 
182. HAZAL KESKİN 
183. HELİN POLAT 
184. HİKMET TEKİN 
185. HİLAL BÜYÜKASLAN 
186. HURİ SİMAN IŞIK 
187. HURMA KARAKAŞ 
188. HUSNİCE NALBANTOĞLU 
189. HÜSNA HANZADE KAZANO 
190. HÜSNE DURMAZ 
191. İBRAHİM MİNAZ 
192. İBRAHİM YARDIMCI 
193. İHSAN AKAN 
194. İHSAN BUDAK 
195. İHSAN HURİNAL 
196. İKRAM ÇÖL 
197. İLKNUR DEMİRBAŞ 
198. İRFAN ATASEVEN 
199. İSA TEKİN 
200. İSMAİL AKÇİL 
201. İSMAİL CANPOLAT 
202. İSMAİL DEMİRBAĞ 
203. İSMAİL KAYISI 
204. İSMAİL KORAY BALTA 
205. İSMAİL YAVUZ 
206. İZZETİN NAZLIGÜL 
207. KADİR AY 
208. KADİR UCUN 
209. KAHRAMAN ASKAN 
210. KASIM YILDIZ 
211. KEMAL BASOĞLU 
212. KENAN ACAR 
213. KENAN CANPOLAT 
214. KENAN DEVECİ 
215. KENAN HALİFEOĞLU 
216. KEREM ÇÖZ 
217. KEREM KARADENİZ 
218. KEZBAN COŞKUN ÜZER 
219. KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR KİŞİ 
220. KÜBRA SEDANUR BULUT 
221. LEYLA ALTUN 
222. LEYLA BAYRAM 
223. LİBYA BOZKAYA 
224. M. COŞKUN ÜZER 
225. M. ÖZKAN BÜYÜKASLAN 
226. M. SALİH AYDEMİR 
227. M. ŞERİF TAŞKIRAN 
228. MAHMUT ÇALIKOĞLU 
229. MAHMUT ÇİFTÇİ 
230. MAHMUT TURAK 
231. MALİK ÇİFÇİ 
232. MALİK DİNÇER 
233. MAŞALLAH GİYİK 
234. MAŞALLAH KAYA 
235. MAŞALLAH MİNAZ 
236. MAZLUM DOĞAN 
237. MEHDİ ZANA DİNÇ 
238. MEHMET ALİ ALDEMİR 
239. MEHMET ALİ DEMİR 
240. MEHMET ALPASLAN AKPIN 
241. MEHMET BAŞAÇIK 
242. MEHMET EDİM AYDEMİR 
243. MEHMET EMEN 
244. MEHMET EMİRHAN İZGİ 
245. MEHMET GÖKHAN AY 
246. MEHMET KAYA 
247. MEHMET KUPÇUK 
248. MEHMET MURAT İŞLER 
249. MEHMET ÖMÜR KILIÇ 
250. MEHMET ŞERİF GÖRER 
251. MEHMET TAŞKIRAN 
252. MEHMET UÇAR 
253. MEHMET YILMAZ 
254. MEHMET ZEKİ ALDEMİR 
255. MELAHAT DÖNMEZ 
256. MELEK BÜTÜN 
257. MELEK SİMA KAYA 
258. MELİKE ATMAN 
259. MELTEM ÇELEBİOĞLU 
260. MEMET BAKAY 
261. MERAL SÖNMEZ 
262. MERYEM BERA TOPÇU 
263. MERYEM SÖNMEZ 
264. MESUT ÖZATA 
265. METİN BULUT 
266. METİN ZAN 
267. MİHRAÇ SONA 
268. MUAMMER ER 
269. MUAMMER TORO 
270. MUAMMER YILMAZ 
271. MUAZZEZ BAKAY 
272. MUCAHİT BOZKAYA 
273. MUHAMMED ALİ ÇELİK 
274. MUHAMMED ÇAĞLAR 
275. MUHAMMED ÇİFTÇİ 
276. MUHAMMED FURKAN KOÇAK 
277. MUHAMMED YAPILCAN 
278. MUHAMMET CAN BARKIŞ 
279. MUHAMMET SAİD SARIYER 
280. MUHAMMET TALHA AKGÜN 
281. MUHAMMET YURTOĞLU 
282. MUHARREM MALAZGİRT 
283. MUHLİSE YOK 
284. MURAT ATEŞ 
285. MURAT BAŞKAYA 
 286. MURAT ÇELEBİ 
287. MURAT GÖL 
 288. MURAT ÖRGÜ 
 289. MUSTAFA AKGÜN 
 290. MUSTAFA DOĞAN 
 291. MUSTAFA İŞLER 
 292. MUSTAFA İZGİ 
293. MUSTAFA KAYA 
 294. MUSTAFA ÖZDEN 
 295. MUSTAFA YİĞİT 
 296. MUZAFFER ÖZDEMİR 
 297. MÜNADİYE BEYAZHANÇER 
 298. MÜNEVVER BALCI 
 299. MÜŞTAK KESERCİ 
300. NACİ YILDIRIM 
 301. NAMIK GÖLDAŞ 
302. NECATİ BAKAN 
 303. NECATİ BAKAY 
 304. NECDET KARADAŞ 
305. NECİBE AKDAŞ 
306. NECMİ ERGÜL 
 307. NEDİM ÇELİK 
 308. NESİHE BAKAY 
 309. NESRİN YİĞİT 
 310. NEŞE HOROSAN 
 311. NEVİN İŞLER 
 312. NEZİHE ALTINKAYNAK 
 313. NİGAR GENCER 
 314. NİHAT TÜRKÖZ 
 315. NİMET DURMUŞ 
316. NİMETNAZ GÖK 
 317. NİSA HÜSRA ÖRNEK 
 318. NİSANUR SÖNMEZ 
 319. NULİFER AYDOĞDU 
 320. NUR GÖZÜAÇIK 
 321. NURAN KAHRAMAN 
 322. NURCAN AKPINAR 
 323. NURCAN ALTUNKAYA 
 324. NURDAN ÖRNEK 
 325. NURİ FURKAN SÜRÜCÜ 
 326. NURİ YEŞİLKAYA 
 327. NURSİNEM DİLAN SARAÇOĞLU 
 328. NURTEN NUR NAS 
 329. NUSRET SARMAN 
 330. OKAN UĞUR 
 331. OKAY YAŞAR 
 332. ONUR ATEŞ 
333. ONUR COŞKUN ÜZER 
 334. ONUR FIRAT YILDIZ 
 335. ONUR HAN 
 336. ORHAN EDİP SEVİNÇ 
 337. ORHAN NALBANTOĞLU 
 338. OYA HAVARE 
 339. ÖMER BAYTER 
 340. ÖMER ÇELİK 
 341. ÖMER İLHAN 
 342. ÖNDER ERDEN 
 343. ÖNDER GÜZELYILDIZ 
 344. ÖYKÜ ZEYNEP KILIÇ 
 345. ÖZCAN YILDIZ 
 346. ÖZGÜR BİNİCİ 
347. ÖZKAN KESERCİ 
348. ÖZNUR IŞIK 
 349. ÖZNUR KAHRAMAN 
 350. PINAR BAKAY 
 351. PINAR BARKIŞ 
352. PINAR ERGÜL 
 353. RABİA BARAN 
 354. RABİA DAĞISTAN 
 355. RABİA ECRİN KAHRAMAN 
 356. RAİF FIRTINA 
 357. RAMAZAN SANSUR 
 358. RECEP BOLAÇ 
 359. REYHAN SAHRA ÖZEN 
 360. RIDVAN GÜL 
 361. RIZA ERDEM 
 362. RUHİ BİNİCİ 
363. RUMEYSA KARAKAŞ 
364. SACİT ERDOĞAN 
 365. SADET UÇAR 
 366. SAFİYE GÖLDAŞ 
367. SAİM KARATEKİN 
 368. SALİH ZEKİ GÖLDAŞ 
369. SALİHA ALAKUŞ 
370. SAMAHAT BALTA 
 371. SAMİ YİĞİT ALP 
 372. SAMİYE KOCAKAYA 
 373. SEDA BULUT 
 374. SEDA ERGÜL 
 375. SEDAT ÇELİK 
 376. SELÇUK ERDEM 
 377. SEMA ERTÜRK 
 378. SEMAN ÖZEN 
 379. SENEM AKA 
 380. SERHAT ÖZDEMİR 
 381. SERHAT ÖZKAN 
 382. SERKAN ERDİN 
 383. SERKAN İRFAN BALTA 
 384. SERVET KAYRAN 
 385. SEVGİ KOÇAK 
 386. SEVİLAY ÇİFTÇİ 
387. SEYRAN POLAT 
 388. SIDDIK KIRBAÇ 
 389. SIDDIK MİNAZ 
 390. SİBEL CAN DERYAL 
 391. SİBEL KILIÇ 
 392. SİBEL ŞAHİNER 
 393. SİBEL UMAÇ 
 394. SİNAN AVCIBAŞI 
 395. SİNAN ÇETİNKAYA 
 396. SİNAN KARADUMAN 
 397. SİNEM ALAKUŞ 
398. SÜHEDA NALBANTOĞLU 
 399. SÜHEYLA ÇITA 
 400. SÜLEYMAN BAYRAM 
 401. SÜLEYMAN ÇELİK 
 402. SÜLEYMAN DERYAL 
 403. SÜLEYMAN LAP 
 404. SÜMEYYA AKÇİL 
 405. ŞEKERNAZ YILDIZ 
 406. ŞEMSETTİN ERDEM 
 407. ŞERAFETTİN BOZKAYA 
 408. ŞERAFETTİN ERTAŞ 
409. ŞERİF DEMİR
 410. ŞERİF İNCE 
 411. ŞERMİN ÇELİK 
 412. ŞEVVAL ALTAŞ 
413. ŞEYMANUR ÇEMEN 
 414. ŞİVAN KARAKAŞ 
415. ŞÖHRETTİN DUYGU 
 416. ŞÜKRAN İZGİ 
417. ŞÜKRAN SARAÇOĞLU 
 418. ŞÜKRİYE ÇİFTÇİ 
419. TAHA PEKGÖZ 
 420. TAHİR ORMANOĞLU 
 421. TAHİR ÖZER 
 422. TAHİR ÜLFER 
 423. TAMER MANTAR 
 424. TANER AKGÜN 
 425. TAŞALİ KAHRAMAN 
 426. TAYFUN HAS 
 427. TAYFUN KAPLAN KIRAN 
 428. TAYYAR ASILTAŞ 
429. TUBANUR DAĞ 
430. TUĞBA ÖZBEK 
 431. TURGUT HAS 
 432. TURNA ASLAN 
 433. TÜRKAN KIZILKAYA 
 434. UFUK DAĞDELEN 
 435. ÜLKÜ ŞEVVAL İŞLER 
 436. ÜMİT DANIŞ 
437. ÜMİT ERDAL 
 438. ÜMİT KAPLAN 
 439. ÜMİT RONA 
 440. ÜMİT TÜRKMEN 
 441. VAHİT TUNA 
 442. VEHBİ TAŞAR 
 443. VİLDAN KAZANCI 
 444. YAĞIZ EGE ERTAŞ 
445. YAKUP BAKIR 
 446. YAKUP İZGİ 
447. YAŞAR KELEŞ 
448. YAŞAR ŞİT 
 449. YAŞAR UTKU GÖK 
 450. YEŞİM TEKİN 
 451. YUNUS BAŞAR 
 452. YUNUS ÇEVİK 
 453. YUNUS EMRE NALBANTOĞLU 
 454. YUNUS EMRE YILDIZ 
 455. YUNUS SARISU 
 456. YUSUF ALTAŞ 
457. YUSUF BAKIRCI 
 458. YUSUF BERK AYDIN 
 459. YUSUF KARSAK 
 460. YUSUF TALHA GÜNEŞ 
461. YUSUF ÜREK 
 462. YÜCEL KILIÇ 
 463. ZEHRA CANAN EKE
 464. ZEHRA BETÜL GÖLDAŞ (Salih göldaş’ın kızı)
465. ZEHRA GÖLDAŞ (m.şirin çelebi’nin kızı)
466. ZEHRA ŞELALE 
 467. ZELİHA ÇETİN 
 468. ZEYNEP ALTINKAYNAK 
 469. ZEYNEP ÇAVAŞ 
470. ZEYNEP ECE GÖK 
 471. ZEYNEP SÖNMEZ 
 472. ZEYNEP ŞAHİNER 
 473. ZEYNEP TEKİN 
 474. ZEYTUN AKTAŞ 
475. ZÖHRE GÜNDÜZ 
 476. ZUHAL DEMİRTAŞ 
477. ZÜBEYDE AYDIN 
 478. ZÜLEYHA DAĞ 
479. ZÜLKÜF ALTUNKAYNAK
 480. ZÜMRAY ALTUNKAYNAK
 481. RAMAZAN SEVİNÇ
 482. MESUT SUNA
 483. GÜLTEKİN KELEŞ
484. SERDAR OLCAY
 485. YİĞİT LAPLE ANIYORUZ

Berna Akkaya
Editör


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