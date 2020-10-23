O acı günün üzerinden tam 9 yıl geçti: İşte Van Depremi bilançosu
Van'da yaşanan doğal felaketin üzerinden tam 9 yıl geçti. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği depremin yaraları hala sarılamamışken 9 yılın ardından depremle ilgili tüm ayrıntıları ve merak edilenleri haberimizde sizin için derledik. İşte detaylar...
Van Depreminin dokuzuncu yıldönümü. İlk çağlardan günümüze dek büyük can ve mal kayıplarına neden olan doğal felaketlerin en ağırlarından bir tanesi olan deprem, ülkemizin fay hattı üzerinde bulunması nedeniyle sıklıkla karşılaştığımız ve buna rağmen yeterli önlemlerin alınamadığı, can kayıplarının önüne geçilemediği bir felaket olarak bizimle yaşıyor. Günümüzde büyük Marmara Depremi'nin her geçen gün biraz daha yaklaştığı uyarıları uzmanlar tarafından sıklıkla dile getirilirken, dokuzuncu yıl dönümünde Van Depreminde yaşananları hem ders almak hem de hatırlatmak amacıyla haberimizde derledik. Peki Van Depremi ne zaman oldu? Kaç saniye sürdü? Şiddeti neydi? Kaç kişi öldü? Neden, nasıl oldu? Yıkılan binalar, ölenlerin isimler, ölen Japon ve çok daha fazlası haberimizde...
VAN DEPREMİ NE ZAMAN OLDU? KAÇ SANİYE SÜRDÜ? | ŞİDDETİ VE TARİHİ
AFAD'ın resmi internet sitesinden alınan bilgiler dahilinde, 23 Ekim 2011 günü meydana gelen Van-Erciş merkezli deprem ve 9 Kasım 2011 günü yaşanan Van-Edremit merkezli deprem; Van ve ilçelerinde çok kuvvetli bir şekilde hissedilmiş olup, bölgenin yapı stoku nedeniyle yıkıcı hasar yaratmış ve çok sayıda can kaybına yol açmıştır.
23 Ekim 2011'de saat 13:41'de Van'da meydana gelen ve 25 saniye sürdüğü bilinen depremin merkez üssü Van'a 17 kilometre uzaklıktaki Tabanlı köyü olarak belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmelerde depremin büyüklüğü; Kandilli Rasathanesi tarafından Richter ölçeğine göre 6.6Mw, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından ise 7.2 Mw olarak duyuruldu.
Kandilli Rasathanesi'nden daha sonra yapılan açıklamada, depremin şiddetinin depremin merkez üssünde 9.0 olduğu belirtildi ve depremin moment büyüklüğü 7.2 Mw olarak düzeltildi.
VAN DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
Hakkâri, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi çevre illerde İran ve Kuzey Irak'ta da hissedilen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu da ağır oldu. Yıkılan binaların altında kalan yüzlerce vatandaşı enkazdan çıkarma çalışmaları vakit kaybetmen başlarken tüm müdahalelere rağmen 644 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 1966 kişi yaralanmıştır.
252 vatandaşın enkazdan sağ olarak çıkarıldığı çalışmalar kapsamında, tüm Türk halkı, yurdun dört bir yanında, depremden zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla çeşitli kampanyalar başlatmıştır. Bu kampanyalardan hafızalara en çok kazınanı ise annesi ile çöpten salatalık bulduğu için elindeki bir lirayı depremzedelere, bir zarf içinde gönderen çocuğun göndermiş olduğu mektuptu.
BDP Van Milletvekili Nazmi Gür tarafından, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Van’da 2011 yılında yaşanan depremden sonra yürütülen çalışmalar ve yaşanan sıkıntılar ile ilgili gönderdiği soru önergesinde, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay tarafından 2012 yılı Ekim ayı itibariyle Van için 214.1 milyon TL para toplandığı ve bankalarda toplanın bu tutarın ihtiyaç doğrultusunda harcandığı belirtildi.
VAN DEPREMİ NEDEN VE NASIL OLDU?
Alüvyon tabakaları üzerinde bulunan Van şehrinde kumlu, çakıllı ve killi zemin tabakaları bulunmaktadır. Yer yer zemin yüzeyine 2 metre derinliğe kadar yaklaşan yeraltı suları nedeniyle bazı yapıların temellerinde oturmalar meydana gelmektedir.
Van Gölü ve çevresi, 1100 ve 1900 yılları arasında 5 ile 10 şiddetleri arasındaki pek çok depremden etkilenmiştir. Geçmişte Van çevresinde meydana gelen bu depremler de, depremin merkez üssü olan Erciş'te hasara neden olmuştur. Bölgedeki ana ve artçı şoklara ilişkin yapılan fay çözümleri, depremlerin bindirme fayına bağlı olarak oluştuğunu göstermektedir. Artçı şokların yer ve dizilimlerine bakılarak yapılan incelemeye göre depreme neden olan bindirme fayı Kuzeydoğu yönüne uzanmakta olup, 50 kilometre boyunca kırılmıştır. Depremlerin ardından hattın kuzeyindeki alanlarda da sismik hareketlilik (kütle hareketleri ve tansiyon kırıkları) oluştu. Depremin etkisiyle Van şehir merkezindeki yapıların temellerinde 0,5 ile 2 santimetre arasında, Erciş'teki bazı yapıların temellerinde ise 0,5 ile 3 santimetre arasında oturmalar oluştu. Çeşitli bölgelerde ise sıvılaşma ve bunun sonucunda kum konileri ile obruklar oluştu.
VAN DEPREMİ SONUÇLARI | YIKILAN BİNALAR
Depremin etkisiyle elektrik ve telefon hatları kesildi, Van - Erciş karayolu üzerinde üç ayrı noktada çökme meydana geldi. Çökmeler nedeniyle karayolu ulaşımının sağlanmasında güçlükler yaşandı. Van merkezde, doğalgaz boru hattında meydana gelen sızma nedeniyle doğalgaz akımı kesildi. Bazı mahallelerde boru hatlarında meydana gelen patlama nedeniyle, şehrin bazı kesimlerine su verilemedi.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğretime bir hafta süreyle ara verildi. Üniversite 26 Aralık 2011'de yeniden öğretime açıldı. İlk ve orta dereceli okullar Van'ın merkezinde ve Erciş ilçesinde bir hafta, Bitlis'in Tatvan ilçesi ve köylerindeyse bir gün tatil edildi ancak Van, Erciş ve köylerdeki okullar 2,5 ay sonra açılabildi.
Depremle birlikte insanlar paniğe kapıldı ve birçok kişi araçlarla kenti terk etti. Depremin hasar verdiği Bitlis'te ikisi çocuk üç kişi öldü. Van M Tipi Cezaevi'nden 160 mahkûm firar etti. Mahkûmlardan 74'ü güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde cezaevine geri döndü. Dönmeyen mahkûmların ise aileleriyle görüşülerek ikna edilmelerinin sağlanmasına çalışıldı. Yapılan son açıklamada; 5 Kasım günü TSİ 09:00 itibarıyla 604 ölü olduğu belirtildi. Daha önceki açıklamalarda belirtilen 4152 yaralı sayısı ise değişmedi.
"Afet yasası" olarak bilinen ve 16 Mayıs 2012 tarihinde kabul edilen 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun", 31 Mayıs 2012 tarihinde, 28.309 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanun ile riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerdeki iyileştirme, tasfiye ve yenilemelerin usul ve esasları belirlenirken, kanunun uygulama sorumluluğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verildi.
Tüm Doğu Anadolu da hissedilen depremde en az 2262 bina ağır hasar görmüştür.
AZRA BEBEK VAN DEPREMİ
Depremin ardından enkazda kalan 14 günlük Azra bebek, Van depreminin en önemli simgeleri haline geldi. Daha iyi bakılması için çocuk doktoru olan dedesi Ahmet Karaduman’n yanına gelen Azra’nın babası Sinan Karaduman depremde hayatını kaybetti. İlk anda kolonların patlamasıyla dışarı savrulan Azra’nın dedesi, enkaz altından çıkarılan annesi Semiha ve babaannesi Gülsade Karaduman ise hayatta kaldı. Mucize bebek enkaz altında önce annesinin emzirdiği süt, annesinin sütünün bitmesinin ardından tükürükle beslenerek 47 saat hayata tutundu.
MÜGE ANLI VAN DEPREMİ YORUMU
Uzun yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu yapan Müge Anlı, depremle alakalı olarak yaptığı yorumla ülke gündemine oturmuştu.
"Her fırsatta küçücük çocuklar tarafından taş attırılan polisler, olay yerine gelip ilk müdahale edenlerdi. Mehmetçik... Bizim Selcan'ın erkek kardeşi de Van'da askerlik yapıyor. Ona ve tüm askerlerimize hayırlı teskereler diliyoruz. Allah da askerimize polisimize zeval vermesin. Onlara taş atanların da elleri kırılsın. Canımız istediğinde kuş avlar gibi taş atıyoruz. Dağlarda vuruyoruz. Sonra bir şey olunca da asker gelsin, polis gelsin diyoruz. Dengeleri kuralım. Zor günlerde canım cicim. Kuş avlar gibi avlamayalım bunları. O kadar kolay değil. Herkes haddini bilecek..." sözleriyle özellikle sosyal medyada tepki çeken Anlı, olayın ardından özür dilemişti.
VAN DEPREMİNDE ÖLEN JAPON
23 Ekim tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından yardım çalışmalarına katılmak amacıyla binlerce kilometre uzaktan bölgeye gelen Japon doktor Atsushi Miyazaki, 5.6 şiddetindeki sarsıntıda yıkılan Bayram Otel'in altında kaldı. Enkazdan çıkarılan Miyazaki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
VAN DEREMİNDE ÖLENLERİN İSİMLERİ
Erciş’te depremde ölenlerin listesi
1. ABDULCABBAR CAROZ
2. ABDULKADİR TEKİN
3. ABDULLAH İŞLER
4. ABDULLAH YAŞAR
5. ABDULSAMET SAĞLAM
6. ABDURRAHMAN GÜMÜŞK
7. ABDUSSAMET KANTER
8. ADEM AYDIN
9. ADEM CAROZ
10. ADEM DOĞU
11. ADEM KAYA
12. AHMET ALİ YILDIZ
13. AHMET ALTAŞ
14. AHMET ERDEM
15. AHMET İNCİ
16. AHSEN ALTINKAYNAK
17. AHYHAN ÇELİK
18. AİŞE KAYA
19. AKBİLEK AYGÜN
20. ALİ AKILLI
21. ALİ BEYAZHANÇER
22. ALİ ÇAĞLAR
23. ALİ YILDIZ
24. ALİŞ IŞIK
25. ALPASLAN ALTUNTAŞ
26. ALPASLAN KOÇAK
27. ARSULE GÖLDAŞ
28. ARZU DEMİRTAŞ
29. ARZU ERTAŞ
30. ARZU SARIYILDIZ
31. ASAF HAMZA ÇELEBİOĞLU
32. ASİYE AY
33. ASLI SÖNMEZ
34. ATİLLA DAĞ
35. AYETULLAH CENGİZ
36. AYGÜL NAZLI
37. AYHAN YILDIRIM
38. AYLİN BOZKURT
39. AYLİN ERGÜN
40. AYNUR DEMİR
41. AYNUR POLAT
42. AYŞE OLGUN
43. AYŞEGÜL KAMAN
44. AYŞE SEDA GÖLDAŞ
45. BAHATTİN ERDEM AKAY
46. BARIŞ AYDIN
47. BEKİR ÇITA
48. BERRAK BAKAY
49. BEYZA ÖRNEK
50. BEYZA TAY
51. BİLAL HAKSEVER
52. BİRSEL KOÇAK
53. BİRSELNUR KOÇAK
54. BUĞLEM AZRA BOLAÇ
55. BUSE ÇALIŞKAN
56. BUSENUR BAKAY
57. BUSENUR ÇALIŞKAN
58. BÜLENT YILDIZ
59. CABİR VAROL
60. CABİR VURAL
61. CAHİT CENGİZ
62. CAHİT DİLMAÇ
63. CELAL DURMAZ
64. CEMİL BOLAÇ
65. CEMİL KAYA
66. CEMİLE BOLAÇ
67. CENGİZ ÇİFTÇİ
68. CEVDET CEYLAN
69. CEVDET ULUGANA
70. CEYLAN KAHRAMAN
71. CİHAT BAYRAM
72. CİHAT ORUÇ
73. CİNAR TEKİN
74. COŞKUN ACAR
75. COŞKUN DURMAZ
76. ÇAĞRI ORKUN BÜYÜKASLAN
77. ÇELİK İLHAN
78. DEFNE SEVİNDİRİCİ
79. DEMET NALBANTOĞLU
80. DERYA COŞKUN ÜZER
81. DEVLET AYDEMİR
82. DİLAVER SAKIK
83. DİLBER AKÇİL
84. DUYGU SARIYILDIZ
85. EBRU MIZRAK
86. EBUBEKİR BAHÇE
87. EDİBE ÇİFÇİ
88. EDİP İŞLEYEN
89. EKİN KAHRAMAN
90. ELİF ÇALIŞKAN
91. ELİF EDA BÜYÜKASLAN
92. ELİF EKİN CANPOLAT
93. ELİF KIZMAZ
94. ELİF NİDA BAKAY
95. ELİF NUR ÇİFÇİ
96. ELİF TUNÇ
97. EMEL ÇATAL
98. EMEL KAHRAMAN
99. EMİNE AKBULUT
100. EMİNE ALTAŞ
101. EMİNE KIZMAZ
102. EMİNE KOÇAK
103. EMİR FURKAN ALDEMİR
104. EMRAH AKBULUT
105. EMRAH DOĞU
106. EMRAH ELÇİ
107. EMRULLAH GİYİK
108. ENGİN CAN KAPLANER
109. ENİS KELEŞ
110. ENSARİ DİLMAÇ
111. ERCAN DOĞAN
112. EREN KIZMAZ
113. ERGÜL ÇEVİK
114. ERGÜN NALBANTOĞLU
115. ERHAN ELÇİ
116. ERSİN KAYA
117. ESAT TAPLAK
118. ESRA AKKAYA
119. ESRA KAYA
120. ESRA LAP
121. ESRA NALBANTOĞLU
122. EŞREF UÇAK
123. EYÜP ARAS SARAÇOĞLU
124. EYYÜP ÇİFÇİ
125. EYYÜP ÇİFTÇİ
126. FADİME ERTAŞ
127. FARUK KAYA
128. FARUK MÜJDECİ
129. FARUK TANSALİÇ
130. FATİH ARLI
131. FATİH DEVECİ
132. FATİH DİNLER
133. FATİME GÜNEŞ
134. FATMA ALTUNKAYA
135. FATMA BİRER
136. FATMA BÜYÜKASLAN
137. FATMA GÖZÜAÇIK
138. FATMA GÜMÜŞKAYA
139. FATMA YILDIZ
140. FATMA ZEYNEP UÇAR
141. FECRİ YARDIMCI
142. FERHAT ÖKSÜZ
143. FEYZA TEKİN
144. FİLİZ ALDEMİR
145. FUNDA NALBANTOĞLU
146. FUNDA SEVİNDİRİCİ
147. FURKAN TAMBOĞA
148. GÖKHAN FERHAT BULUT
149. GÖKHAN YILMAZ
150. GÖNÜL BAKAY
151. GÜLDANE ERDAL
152. GÜLENDAM KARAKAŞ
153. GÜLESER IŞIK
154. GÜLSÜM RABİA SARAÇOĞLU
155. GÜLŞEN BATAR
156. GÜLŞEN BULUT
157. GÜLÜMSER TEKİN
158. GÜNEŞ ÇEMEN
159. GÜVEN İŞLER
160. GÜVEN OKUR
161. HABİBE YILMAZ
162. HACER ÖZGÜR
163. HAKAN ULUÇ
164. HAKAN YURTKURAN
165. HALİL AHMET KOÇAK
166. HALİME KOZALAK
167. HALİME PAŞA
168. HALİT İŞLER
169. HAMİDE POLAT
170. HAMİT İSEN
171. HAMİT TAŞÇI
172. HANIM KURAK
173. HANİFİ YILDIZ
174. HARUN DEMİRTAŞ
175. HARUN DÜŞÜN
176. HASAN AKBULUT
177. HASAN SARIGÜL
178. HASAN SEVGÜL
179. HATİCE ÇALIŞKAN
180. HATİCE SÖNMEZ
181. HAVANUR SAVCI
182. HAZAL KESKİN
183. HELİN POLAT
184. HİKMET TEKİN
185. HİLAL BÜYÜKASLAN
186. HURİ SİMAN IŞIK
187. HURMA KARAKAŞ
188. HUSNİCE NALBANTOĞLU
189. HÜSNA HANZADE KAZANO
190. HÜSNE DURMAZ
191. İBRAHİM MİNAZ
192. İBRAHİM YARDIMCI
193. İHSAN AKAN
194. İHSAN BUDAK
195. İHSAN HURİNAL
196. İKRAM ÇÖL
197. İLKNUR DEMİRBAŞ
198. İRFAN ATASEVEN
199. İSA TEKİN
200. İSMAİL AKÇİL
201. İSMAİL CANPOLAT
202. İSMAİL DEMİRBAĞ
203. İSMAİL KAYISI
204. İSMAİL KORAY BALTA
205. İSMAİL YAVUZ
206. İZZETİN NAZLIGÜL
207. KADİR AY
208. KADİR UCUN
209. KAHRAMAN ASKAN
210. KASIM YILDIZ
211. KEMAL BASOĞLU
212. KENAN ACAR
213. KENAN CANPOLAT
214. KENAN DEVECİ
215. KENAN HALİFEOĞLU
216. KEREM ÇÖZ
217. KEREM KARADENİZ
218. KEZBAN COŞKUN ÜZER
219. KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR KİŞİ
220. KÜBRA SEDANUR BULUT
221. LEYLA ALTUN
222. LEYLA BAYRAM
223. LİBYA BOZKAYA
224. M. COŞKUN ÜZER
225. M. ÖZKAN BÜYÜKASLAN
226. M. SALİH AYDEMİR
227. M. ŞERİF TAŞKIRAN
228. MAHMUT ÇALIKOĞLU
229. MAHMUT ÇİFTÇİ
230. MAHMUT TURAK
231. MALİK ÇİFÇİ
232. MALİK DİNÇER
233. MAŞALLAH GİYİK
234. MAŞALLAH KAYA
235. MAŞALLAH MİNAZ
236. MAZLUM DOĞAN
237. MEHDİ ZANA DİNÇ
238. MEHMET ALİ ALDEMİR
239. MEHMET ALİ DEMİR
240. MEHMET ALPASLAN AKPIN
241. MEHMET BAŞAÇIK
242. MEHMET EDİM AYDEMİR
243. MEHMET EMEN
244. MEHMET EMİRHAN İZGİ
245. MEHMET GÖKHAN AY
246. MEHMET KAYA
247. MEHMET KUPÇUK
248. MEHMET MURAT İŞLER
249. MEHMET ÖMÜR KILIÇ
250. MEHMET ŞERİF GÖRER
251. MEHMET TAŞKIRAN
252. MEHMET UÇAR
253. MEHMET YILMAZ
254. MEHMET ZEKİ ALDEMİR
255. MELAHAT DÖNMEZ
256. MELEK BÜTÜN
257. MELEK SİMA KAYA
258. MELİKE ATMAN
259. MELTEM ÇELEBİOĞLU
260. MEMET BAKAY
261. MERAL SÖNMEZ
262. MERYEM BERA TOPÇU
263. MERYEM SÖNMEZ
264. MESUT ÖZATA
265. METİN BULUT
266. METİN ZAN
267. MİHRAÇ SONA
268. MUAMMER ER
269. MUAMMER TORO
270. MUAMMER YILMAZ
271. MUAZZEZ BAKAY
272. MUCAHİT BOZKAYA
273. MUHAMMED ALİ ÇELİK
274. MUHAMMED ÇAĞLAR
275. MUHAMMED ÇİFTÇİ
276. MUHAMMED FURKAN KOÇAK
277. MUHAMMED YAPILCAN
278. MUHAMMET CAN BARKIŞ
279. MUHAMMET SAİD SARIYER
280. MUHAMMET TALHA AKGÜN
281. MUHAMMET YURTOĞLU
282. MUHARREM MALAZGİRT
283. MUHLİSE YOK
284. MURAT ATEŞ
285. MURAT BAŞKAYA
286. MURAT ÇELEBİ
287. MURAT GÖL
288. MURAT ÖRGÜ
289. MUSTAFA AKGÜN
290. MUSTAFA DOĞAN
291. MUSTAFA İŞLER
292. MUSTAFA İZGİ
293. MUSTAFA KAYA
294. MUSTAFA ÖZDEN
295. MUSTAFA YİĞİT
296. MUZAFFER ÖZDEMİR
297. MÜNADİYE BEYAZHANÇER
298. MÜNEVVER BALCI
299. MÜŞTAK KESERCİ
300. NACİ YILDIRIM
301. NAMIK GÖLDAŞ
302. NECATİ BAKAN
303. NECATİ BAKAY
304. NECDET KARADAŞ
305. NECİBE AKDAŞ
306. NECMİ ERGÜL
307. NEDİM ÇELİK
308. NESİHE BAKAY
309. NESRİN YİĞİT
310. NEŞE HOROSAN
311. NEVİN İŞLER
312. NEZİHE ALTINKAYNAK
313. NİGAR GENCER
314. NİHAT TÜRKÖZ
315. NİMET DURMUŞ
316. NİMETNAZ GÖK
317. NİSA HÜSRA ÖRNEK
318. NİSANUR SÖNMEZ
319. NULİFER AYDOĞDU
320. NUR GÖZÜAÇIK
321. NURAN KAHRAMAN
322. NURCAN AKPINAR
323. NURCAN ALTUNKAYA
324. NURDAN ÖRNEK
325. NURİ FURKAN SÜRÜCÜ
326. NURİ YEŞİLKAYA
327. NURSİNEM DİLAN SARAÇOĞLU
328. NURTEN NUR NAS
329. NUSRET SARMAN
330. OKAN UĞUR
331. OKAY YAŞAR
332. ONUR ATEŞ
333. ONUR COŞKUN ÜZER
334. ONUR FIRAT YILDIZ
335. ONUR HAN
336. ORHAN EDİP SEVİNÇ
337. ORHAN NALBANTOĞLU
338. OYA HAVARE
339. ÖMER BAYTER
340. ÖMER ÇELİK
341. ÖMER İLHAN
342. ÖNDER ERDEN
343. ÖNDER GÜZELYILDIZ
344. ÖYKÜ ZEYNEP KILIÇ
345. ÖZCAN YILDIZ
346. ÖZGÜR BİNİCİ
347. ÖZKAN KESERCİ
348. ÖZNUR IŞIK
349. ÖZNUR KAHRAMAN
350. PINAR BAKAY
351. PINAR BARKIŞ
352. PINAR ERGÜL
353. RABİA BARAN
354. RABİA DAĞISTAN
355. RABİA ECRİN KAHRAMAN
356. RAİF FIRTINA
357. RAMAZAN SANSUR
358. RECEP BOLAÇ
359. REYHAN SAHRA ÖZEN
360. RIDVAN GÜL
361. RIZA ERDEM
362. RUHİ BİNİCİ
363. RUMEYSA KARAKAŞ
364. SACİT ERDOĞAN
365. SADET UÇAR
366. SAFİYE GÖLDAŞ
367. SAİM KARATEKİN
368. SALİH ZEKİ GÖLDAŞ
369. SALİHA ALAKUŞ
370. SAMAHAT BALTA
371. SAMİ YİĞİT ALP
372. SAMİYE KOCAKAYA
373. SEDA BULUT
374. SEDA ERGÜL
375. SEDAT ÇELİK
376. SELÇUK ERDEM
377. SEMA ERTÜRK
378. SEMAN ÖZEN
379. SENEM AKA
380. SERHAT ÖZDEMİR
381. SERHAT ÖZKAN
382. SERKAN ERDİN
383. SERKAN İRFAN BALTA
384. SERVET KAYRAN
385. SEVGİ KOÇAK
386. SEVİLAY ÇİFTÇİ
387. SEYRAN POLAT
388. SIDDIK KIRBAÇ
389. SIDDIK MİNAZ
390. SİBEL CAN DERYAL
391. SİBEL KILIÇ
392. SİBEL ŞAHİNER
393. SİBEL UMAÇ
394. SİNAN AVCIBAŞI
395. SİNAN ÇETİNKAYA
396. SİNAN KARADUMAN
397. SİNEM ALAKUŞ
398. SÜHEDA NALBANTOĞLU
399. SÜHEYLA ÇITA
400. SÜLEYMAN BAYRAM
401. SÜLEYMAN ÇELİK
402. SÜLEYMAN DERYAL
403. SÜLEYMAN LAP
404. SÜMEYYA AKÇİL
405. ŞEKERNAZ YILDIZ
406. ŞEMSETTİN ERDEM
407. ŞERAFETTİN BOZKAYA
408. ŞERAFETTİN ERTAŞ
409. ŞERİF DEMİR
410. ŞERİF İNCE
411. ŞERMİN ÇELİK
412. ŞEVVAL ALTAŞ
413. ŞEYMANUR ÇEMEN
414. ŞİVAN KARAKAŞ
415. ŞÖHRETTİN DUYGU
416. ŞÜKRAN İZGİ
417. ŞÜKRAN SARAÇOĞLU
418. ŞÜKRİYE ÇİFTÇİ
419. TAHA PEKGÖZ
420. TAHİR ORMANOĞLU
421. TAHİR ÖZER
422. TAHİR ÜLFER
423. TAMER MANTAR
424. TANER AKGÜN
425. TAŞALİ KAHRAMAN
426. TAYFUN HAS
427. TAYFUN KAPLAN KIRAN
428. TAYYAR ASILTAŞ
429. TUBANUR DAĞ
430. TUĞBA ÖZBEK
431. TURGUT HAS
432. TURNA ASLAN
433. TÜRKAN KIZILKAYA
434. UFUK DAĞDELEN
435. ÜLKÜ ŞEVVAL İŞLER
436. ÜMİT DANIŞ
437. ÜMİT ERDAL
438. ÜMİT KAPLAN
439. ÜMİT RONA
440. ÜMİT TÜRKMEN
441. VAHİT TUNA
442. VEHBİ TAŞAR
443. VİLDAN KAZANCI
444. YAĞIZ EGE ERTAŞ
445. YAKUP BAKIR
446. YAKUP İZGİ
447. YAŞAR KELEŞ
448. YAŞAR ŞİT
449. YAŞAR UTKU GÖK
450. YEŞİM TEKİN
451. YUNUS BAŞAR
452. YUNUS ÇEVİK
453. YUNUS EMRE NALBANTOĞLU
454. YUNUS EMRE YILDIZ
455. YUNUS SARISU
456. YUSUF ALTAŞ
457. YUSUF BAKIRCI
458. YUSUF BERK AYDIN
459. YUSUF KARSAK
460. YUSUF TALHA GÜNEŞ
461. YUSUF ÜREK
462. YÜCEL KILIÇ
463. ZEHRA CANAN EKE
464. ZEHRA BETÜL GÖLDAŞ (Salih göldaş’ın kızı)
465. ZEHRA GÖLDAŞ (m.şirin çelebi’nin kızı)
466. ZEHRA ŞELALE
467. ZELİHA ÇETİN
468. ZEYNEP ALTINKAYNAK
469. ZEYNEP ÇAVAŞ
470. ZEYNEP ECE GÖK
471. ZEYNEP SÖNMEZ
472. ZEYNEP ŞAHİNER
473. ZEYNEP TEKİN
474. ZEYTUN AKTAŞ
475. ZÖHRE GÜNDÜZ
476. ZUHAL DEMİRTAŞ
477. ZÜBEYDE AYDIN
478. ZÜLEYHA DAĞ
479. ZÜLKÜF ALTUNKAYNAK
480. ZÜMRAY ALTUNKAYNAK
481. RAMAZAN SEVİNÇ
482. MESUT SUNA
483. GÜLTEKİN KELEŞ
484. SERDAR OLCAY
485. YİĞİT LAPLE ANIYORUZ