Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ve Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Bu kapsamda memur ve emeklilerin aylıklarına yapılacak zam oranları da belli oldu. Bu durum birçok kalemde zam yapılmasını da beraberinde getirdi. Buna göre 65 yaş aylıklarının yeni tutarları da belli olmuş oldu. Bu kapsamda vatandaşlar internet arama motorlarında 65 yaş aylığı ne kadar oldu 2021? Yaşlılık aylıkları ne zaman yatacak? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU 2021?

SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36 oranında zam yapıldı. 2020 yılında 711,50 TL olan 65 yaş aylıkları da 2021 yılında 761,02 liraya çıkacak.

YAŞLILIK AYLIKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Yaşlılık ayları kişilerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre vatandaşlara ödenmektedir. İşte ödeme günler...

Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5'inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6'ıncı günü.

Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7'inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.