65 yaş üstü kişiler için sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Basında yer alan haberler sonrası birçok kişi 65 yaş üstü kişiler için sokağa çıkma yasağının sona erip ermeyeceği konusunda araştırma yapmaya başladı. Peki 65 yaş üstü kişiler için sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Ayrntılar haberimizde...

65 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLER İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

65 yaş üstü kişiler için sokağa çıkma yasağı henüz kalkmadı. Ama yasakta esnetilmeye gidilmesi gündeme getirildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

AK Parti MYK toplantısında, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü kişiler için getirilen sokağa çıkma yasağında esnetilme yapılması gündemde. 65 yaş üstündeki kişiler bir ayı aşkın süredir evlerinden çıkamıyordu. Bu yaş grubunun yaşadığı ruhi sıkıntıyı azaltmak için neler yapılabileceğinin konuşulduğu toplantıda hafta sonları “şartlı” izin verilmesi alternatifi görüşüldü. Bu çerçevede hafta sonlarında, 65 yaş üstü vatandaşların 3 saat süreyle maske takarak sokağa çıkabilmesi planlanıyor. Konunun Bilim Kurulu ve kabine toplantılarında değerlendirilebileceği belirtilirken, nihai karar için önümüzdeki süreçteki Kovid-19 ile ilgili veri tablolarına bakılacağı kaydediliyor.

65+ YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

65+ Yaşlı Hakları Derneği de, sokağa çıkma yasağında belli şartlarla esnetme talep etti. Yasağın uzamasının 65 yaş üstü için sorun yarattığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Bu sorunların en kolay görünen ve gözleneni, ‘evde hapis kalma’ halinin neden olduğu bunaltıcı ruh durumu. Ancak bu koşulların, yaşlıların fiziki durumunu da etkileyeceği, bağışıklık sistemi üzerinde yeni bir baskı oluşturabileceği yolunda görüşler de var. 65+ bireyler, durum ve davranışları, ihtiyaçları, sağlık durumları ve riskleri açısından yekpare bir kitle değildir. Bu kişiler arasında, yaşamak için çalışmak zorunda olanlar da var. Başlangıçta ve olayın aciliyetine uygun olarak, tek kalemde şekillendirilen yasak kararının, bu geniş kitlenin farklı durum ve ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden düzenlenmesi gerekiyor.

"GÜNÜN BELLİ SAATLERİNDE, KENDİ MAHALLELERİNDE SINIRLI OLMAK KOŞULUYLA SOKAĞA ÇIKMALARINA İZİN VERİLMELİDİR"

Bilişsel, psikolojik ve fiziksel rahatsızlıkları nedeniyle özel ihtiyaçları olan 65+ bireyler için, ‘özel ihtiyaçları olan çocuk ve gençler’ için getirilen istisnaya benzer bir uygulamanın da hayata geçirilmesi doğru olacaktır.

65+ bireylerin, genel sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde, günün belli saatlerinde, kendi mahalleleriyle sınırlı olarak sokağa çıkmalarına izin verilmelidir. Bütün iyileştirici düzenlemelere rağmen, pandemi koşulları sürdükçe, 65+ bireylerin evde izolasyonu temel koruyucu önlem olacak. Bu durum uzadıkça, aile, akrabalar ve komşulardan oluşan yakın koruma çemberinin üzerine düşen sorumluluk artacaktır.”