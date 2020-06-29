65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri | Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağına tabi tutulan 65 yaş üstü vatandaşlara, normalleşme sürecine geçilmesiyle seyahat izni çıktı. Virüsünden en çok etkilenen yaş grubu olarak gösterilen ve aylarca dışarıya çıkamayan yaşlı vatandaşlara normalleşme süreci ile birlikte 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

65 yaş üstündeki vatandaşların, alınan son karar ile haftanın her günü belirli saatlerde sokağa çıkması serbest hale gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “65 yaş üstü vatandaşlarımız her gün 10:00 ila 22:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir.” açıklamasında bulunmuştu.

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman kalkacağı ile ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT BELGESİ

65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, birinci derece yakını olmak şartı ile en fazla 6 kişi için başvuru yapabilecek. 'Turizm amaçlı seyahat izin belgesi' başvuruları e-devlet ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinde yapılacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat edebilecek. Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacakları belirtildi.

Genelgede 65 yaş ve üzeri kişilerin kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecekleri belirtilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecekleri ifade edildi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TATİL İZNİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçilecek.

Vatandaşlar, otel tatili için rezervasyon belgelerini, yazlık/devremülk için tapu örneklerini, kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini, karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yükleyecek.

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alacak vatandaşlar, otobüs, uçak, tren ve özel araç ile yapacakları yolculuklar için başvuru yapabilecek.

Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin Kovid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacak.

Vatandaşların belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşu ya da valilik/kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmuyor.Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi başvuruları, otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak.İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak, ayrıca e-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecek.

İzin başvurusu kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri, otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecek. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacak.