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  3. 674 gündür bekliyorlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki Diyarbakır anneleriyle biraya gelecek

674 gündür bekliyorlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki Diyarbakır anneleriyle biraya gelecek

İki buçuk yıl sonra Diyarbakır'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarını geri almak için HDP il binası önünde nöbet tutan ailelerle bir araya gelecek.

674 gündür bekliyorlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki Diyarbakır anneleriyle biraya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır programı kapsamında 2,5 yıl sonra kente gelecek. Erdoğan programı kapsamında valilik binası önünde yapılacak törende, yapımı tamamlanan projelerin açılışını gerçekleştirecek.

AİLELERLE BİRARAYA GELECEK

Daha sonra Cuma namazını kentte kılması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarını HDP'den isteyen ve 674 gündür partinin Diyarbakır il binası önünde çocuklarının fotoğraflarını masaya koyarak evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya gelecek. 

674 gündür bekliyorlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki Diyarbakır anneleriyle biraya gelecek

DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programı kapsamında partililerle de buluşacak. Erdoğan, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenecek Danışma Meclisi Toplantısı'na da katılarak, partililere seslenecek. 

674 gündür bekliyorlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki Diyarbakır anneleriyle biraya gelecek

Tayfun Altuntaş
Editör
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