69 yaşındaki mimar dededen 4 yaşındaki toruna cinsel istismar: "Dedemle yalnız kalmak istemiyorum"

Adana'da meydana gelen olayda, Osmaniye'de uzun senelerdir mimarlık yapan 69 yaşındaki A.A., 4 yaşındaki torununa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle bugün hakim karşısına çıkacak. A.A.'nın bir önceki duruşmasında savcı tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkinin ardından serbest kalmasını eleştiren avukatlardan Ayça Kara Sığırcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocuğunun uğradığı istismarın gerçek olduğu psikolog ve çocuk gelişimcilerin raporunda da saptandı. İsteğimiz bu kişinin tutuklanması ve hak ettiği cezayı almasıdır." ifadelerini kullandı.

AİLE, DEDEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

2019 yılının temmuz ayında meydana gelen olayda, o sırada 4 yaşında olan A.K.A.'nın anne-babasına dedesiyle görüşmek istemediğini söylemesi üzerine durumdan şüphelenen aile, durumu irdeleyince acı gerçekle yüzleşti. Osmaniye’de uzun yıllardır mimarlık yapan A.A., iddiaya göre, zaman zaman Adana’ya gelerek evli olan oğlu 35 yaşındaki O.A. ve gelini 35 yaşındaki G.A.’nın evinde o zaman 4 yaşındaki erkek torunu A.K.A. ile vakit geçirdi. Bir süre sonra çocuklarının içine kapandığını ve sessizleştiğini gören O.A. ve G.A. çifti, A.K.A’nın dedesiyle yalnız kalmak istemediğini söylemesi üzerine durumdan şüphelendi. Ailesi küçük çocuğa bunun sebebini sorduğunda ise dedesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğu yönde cevaplar aldı. Cevap karşısında şoka uğrayan aile A.A.’dan şikayetçi oldu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Ailenin şikayeti üzerine A.A., 8 Mart tarihinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan A.A., savcı tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.A., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin yargılanacağı duruşmalar pandemi süreci nedeniyle ertelenirken son duruşma ise 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 Kasım'a ertelendi.

"GEL OYNAYALIM DİYEREK HEP AYNI ŞEYLERİ YAPIYOR"

Dava sürecinde konuyla ilgili A.K.A.’nın Çocuk İzleme Merkezi’nde alınan ifadesinde ise "Arkadaşlarımla oyun oynarım ancak dedemle oyun oynamam. Çünkü o üçkağıtçı. Her gittiğimde de ‘gel oynayalım’ diyerek aynı şeyleri yapıyordu” dediği öğrenildi. Torununa nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan dede A.A. ise mahkemedeki ifadesinde suçlamaları reddederek "Ben torunuma dokunmaya kıyamıyorum. Torunum küçük yaştadır. Böyle şeyleri nasıl uyduruyor anlamıyorum. Ben yanından geçsem dahi huylanır, ben çocuğa banyo bile yaptırmadım." diye konuştuğu öğrenildi.

"ÖMRÜ BOYUNCA GÜVENDE HİSSETMESİ; İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Mağdur avukatlarından Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Adana Hukuk Koordinatörü Avukat Ayça Kara Sığırcı, şüphelinin torununa nitelikli cinsel istismarda bulunduğunu ve bunun ardından dışarıda serbestçe dolaştığını kaydetti. Bu tür davalarda çocuğun beyanının esas alınması gerektiğini ve suçun uzman raporlarınca tespit edildiğini ifade eden Sığırcı, "Biz UCİM olarak çocuğumuzun ve ailenin yanındayız. Bu çocuğun ömrü boyunca güvende hissetmesi adına elimizden geleni yapacağız. Öncelikle bu suçu işleyen kişinin direkt olarak tutuklanıp cezaevine gönderilmesini bekliyoruz. Söz konusu 4-5 yaşlarında bir çocuk. Dedesi tarafından istismar edilmiş bir yavru. Bu kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.