6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı henüz belli olmamışken... Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için son noktayı koydu!

6'lı masa adaylarından birisi olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmaları kapsamında bugün Nevşehir vatandaşları ile bir araya geldi. Ziyaretleri sırasında esnaflar ile hasbihal ederek gelen soruları yanıtlayan Meral Akşener, gelen cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda merak edilen bir konu için çarpıcı açıklamada bulundu.

ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİNDE BULUNDU

Nevşehir merkez, Kozaklı ve Avanos ilçelerinde esnafı ziyaretlerinde bulunan Meral Akşener, şehir merkezinde çoğu insanın asgari ücret ile çalıştığını öne sürerek, bu insanların o ücretle nasıl geçinebildiklerini söyleyerek "Arkadaş, asgari ücretli birisi evli, tek maaşlı, o kirayı nasıl ödeyebilir, kalan parayla da nasıl geçinebilir? Emeklinin 3 bin 500 lira aldığı bir ülkede o emekli geçinebilir mi? Siyasetçinin görevi, seçmenin tasasını, derdini dinleyip ona göre çözüm üretmek. O çözümler üzerine de rekabet etmektir." ifadelerine yerdi.

ADAY DEĞİL

Esnafı ziyareti sırasında bir dükkana giren Akşener, dükkan sahibinden gelen cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna ise "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim." şeklinde cevap verdi.