6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı henüz belli olmamışken... Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için son noktayı koydu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmaları içni bulunduğu Nevşehir'de vatandaştan gelen cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusunu boş geçmedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı henüz belli olmamışken... Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için son noktayı koydu!

6'lı masa adaylarından birisi olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmaları kapsamında bugün Nevşehir vatandaşları ile bir araya geldi. Ziyaretleri sırasında esnaflar ile hasbihal ederek gelen soruları yanıtlayan Meral Akşener, gelen cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda merak edilen bir konu için çarpıcı açıklamada bulundu.

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı henüz belli olmamışken... Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı için son noktayı koydu!

ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİNDE BULUNDU

Nevşehir merkez, Kozaklı ve Avanos ilçelerinde esnafı ziyaretlerinde bulunan Meral Akşener, şehir merkezinde çoğu insanın asgari ücret ile çalıştığını öne sürerek, bu insanların o ücretle nasıl geçinebildiklerini söyleyerek "Arkadaş, asgari ücretli birisi evli, tek maaşlı, o kirayı nasıl ödeyebilir, kalan parayla da nasıl geçinebilir? Emeklinin 3 bin 500 lira aldığı bir ülkede o emekli geçinebilir mi? Siyasetçinin görevi, seçmenin tasasını, derdini dinleyip ona göre çözüm üretmek. O çözümler üzerine de rekabet etmektir." ifadelerine yerdi.

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı henüz belli olmamışken... Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı için son noktayı koydu!

ADAY DEĞİL

Esnafı ziyareti sırasında bir dükkana giren Akşener, dükkan sahibinden gelen cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna ise "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim." şeklinde cevap verdi.

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı henüz belli olmamışken... Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı için son noktayı koydu!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
AFAD duyurdu! İzmir Menderes'te 3.9 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! İzmir Menderes'te 3.9 büyüklüğünde deprem!
Temizlik Pazarı firmasına emniyetten vurgun! Sahibi Süleyman Kocabaş dahil olmak üzere 8 kişi gözaltında!
Temizlik Pazarı firmasına emniyetten vurgun! Sahibi Süleyman Kocabaş dahil olmak üzere 8 kişi gözaltında!
Ali Babacan'a canlı yayın öncesi büyük şok! Yapılan protestrolar sonrası neye uğradığını şaşırdı!
Ali Babacan'a canlı yayın öncesi büyük şok! Yapılan protestrolar sonrası neye uğradığını şaşırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Talimatı aldı" diyerek duyurdu: Kırmızı et, şeker, un, buğday, ayçiçek yağına indirim geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Talimatı aldı" diyerek duyurdu: Kırmızı et, şeker, un, buğday, ayçiçek yağına indirim geliyor
AFAD duyurdu! İzmir Menderes'te 3.9 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! İzmir Menderes'te 3.9 büyüklüğünde deprem!
Temizlik Pazarı firmasına emniyetten vurgun! Sahibi Süleyman Kocabaş dahil olmak üzere 8 kişi gözaltında!
Temizlik Pazarı firmasına emniyetten vurgun! Sahibi Süleyman Kocabaş dahil olmak üzere 8 kişi gözaltında!
Rus yazar Anton Çehov'dan içinizde bir yerlere dokunacak 10 harika alıntı...
Rus yazar Anton Çehov'dan içinizde bir yerlere dokunacak 10 harika alıntı...
Büyüleyici güzelliği ve görkemiyle, dünyanın en meşhur 20 heykeli!
Büyüleyici güzelliği ve görkemiyle, dünyanın en meşhur 20 heykeli!
Ali Babacan'a canlı yayın öncesi büyük şok! Yapılan protestrolar sonrası neye uğradığını şaşırdı!
Ali Babacan'a canlı yayın öncesi büyük şok! Yapılan protestrolar sonrası neye uğradığını şaşırdı!
Polat Alemdar'ın nefes tutma rekorunu geçerek çıtayı arşa çıkaran "Deniz çingeneleri" hakkında öğrendiklerinize inanamayacaksınız!
Polat Alemdar'ın nefes tutma rekorunu geçerek çıtayı arşa çıkaran "Deniz çingeneleri" hakkında öğrendiklerinize inanamayacaksınız!
Bakan Nebati'den akaryakıt açıklaması: "Türkiye AB ülkelerinden daha düşük vergi alan ülkedir”
Bakan Nebati'den akaryakıt açıklaması: "Türkiye AB ülkelerinden daha düşük vergi alan ülkedir”