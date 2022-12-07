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7 Aralık 2022 burç yorumları | Koç, sürprizlere hazır ol, Aslan, problemlerin üstüne git!
Günlük burç yorumunu okuyarak güne başlamak isteyenler için 7 Aralık 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu yorumları
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