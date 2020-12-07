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7 Aralık FOX TV Yayın Akışı |Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

FOX TV 7 Aralık Pazartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında "Temizlik Benim İşim" yer alırken, akşam ise sevilen dizi "Yasak Elma" yeni bölümüyle 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte FOX TV yayın akışı...

7 Aralık FOX TV Yayın Akışı |Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

7 Aralık Pazartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında titizlik takıntıları olan insanların harabe durumdaki evleri kısa sürede temizlemeye çalıştıkları "Temizlik Benin İşim" adlı program yer alırken, akşam ise bol entrikalı dizi Yasak Elma yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte7 Aralık Pazartesi FOX TV yayın akışı...

7 Aralık FOX TV Yayın Akışı |Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

FOX TV 7 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma

7 Aralık FOX TV Yayın Akışı |Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yıldız, Çağatay’ın gözünde kendini aklamaya çalışırken, bir yandan da Hasan Ali’yle oğlunun arasını düzeltmeye çabalar. Feride, Yıldız’ı ilk gördüğü andan itibaren sevmemiştir ve oğlunu bu konuda doldurur. Çağatay’ın ciddi bir ilişki istememesi Yıldız’ın geri adım atmasına sebep olur. Yeni bölümde neler yaşanacak detaylar için dizinin yeni bölüm fragmanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM (7 Aralık) FRAGMANI İZLE

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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