7 Aralık TV8 Yayın Akışı| MasterChef yeni bölümde neler olacak?
TV8 7 Aralık Pazartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Ekranların sevilen moda programı" Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise fenomen yarışma programı "MasterChef" TV8 ekranlarında seyirci karşısında olacak. İşte Tv8 yayın akışı...
7 Aralık Pazartesi TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında büyük beden kadınların yarıştığı moda programı" Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise fenomen program "MasterChef" seyirci karşısında yerini alacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 7 Aralık Pazartesi TV8 yayın akışı...
TV8 7 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06.30 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.30 Masterchef Türkiye
14.15 Doya Doya Moda
20.00 Masterchef Türkiye
MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Dokunulmazlığı kazanan mavi takımda yer alan Özgül, Sefa, Emir ve Barbaros MasterChef 2020'nin son altısına kalan isimler oldu.Bu dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takım yarışmacılarının tamamı yani Eray, Ebru ve Serhat eleme finali oynamak zorunda kaldı. Yarışmacılar, eleme oyununda; Mehmet Şef'in hazırladığı Karides-Tarhana Crumble yemeğini yapmaya çalıştı. Şeflerin yaptığı oylama sonucu potadan ilk çıkan isim Serhat oldu. Son ikiye Eray ve Ebru kaldı. İki yarışmacı arasında kalan şefler bu hafta elenen isim Ebru olarak açıkladı. Yarışmaya veda eden Ebru, gözyaşlarına boğuldu.