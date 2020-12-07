7 Aralık TV8 Yayın Akışı| MasterChef yeni bölümde neler olacak?

7 Aralık Pazartesi TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında büyük beden kadınların yarıştığı moda programı" Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise fenomen program "MasterChef" seyirci karşısında yerini alacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 7 Aralık Pazartesi TV8 yayın akışı...

TV8 7 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Masterchef Türkiye

14.15 Doya Doya Moda

20.00 Masterchef Türkiye

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Dokunulmazlığı kazanan mavi takımda yer alan Özgül, Sefa, Emir ve Barbaros MasterChef 2020'nin son altısına kalan isimler oldu.Bu dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takım yarışmacılarının tamamı yani Eray, Ebru ve Serhat eleme finali oynamak zorunda kaldı. Yarışmacılar, eleme oyununda; Mehmet Şef'in hazırladığı Karides-Tarhana Crumble yemeğini yapmaya çalıştı. Şeflerin yaptığı oylama sonucu potadan ilk çıkan isim Serhat oldu. Son ikiye Eray ve Ebru kaldı. İki yarışmacı arasında kalan şefler bu hafta elenen isim Ebru olarak açıkladı. Yarışmaya veda eden Ebru, gözyaşlarına boğuldu.