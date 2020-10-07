7 Ekim 2020 tarihli ve 31267 sayılı Resmi Gazete | Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de

7 Ekim 2020 tarihli ve 31267 sayılı Resmi Gazete çıktı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 6 madde kanun hükümlerine tabi edildi. Söz konusu "maddelere" kararın ekinde yer verildi.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3061) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Ana Statüsü Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3062) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3063) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3064) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kurbanlı ve Eskişehir Mahallelerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3065) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yozgat İli, Merkez İlçe, Köseoğlu ve Medrese Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulanan Bazı Taşınmazların Çapanoğlu (Büyük) Camii Çevre Düzenleme Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Yozgat Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3066) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Iğdır ve Kars İllerinde Bulunan Bazı Alanların Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3067) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ATAMA KARARI

Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanlığına, Başkan Vekilliğine ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2020/438) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TEBLİĞLER

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 520) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 17/7/2020 Tarihli ve E: 2020/44, K: 2020/41 Sayılı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

b - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

