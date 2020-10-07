7 Ekim 2020 tarihli ve 31267 sayılı Resmi Gazete | Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de
7 Ekim 2020 tarihli ve 31267 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla bazı maddeler, 2313 sayılı "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun" hükümlerine tabi tutuldu. İşte bugünkü Resmi Gazete'nin detayları...
7 Ekim 2020 tarihli ve 31267 sayılı Resmi Gazete çıktı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 6 madde kanun hükümlerine tabi edildi. Söz konusu "maddelere" kararın ekinde yer verildi.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3061) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Ana Statüsü Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3062) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3063) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3064) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kurbanlı ve Eskişehir Mahallelerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3065) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Yozgat İli, Merkez İlçe, Köseoğlu ve Medrese Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulanan Bazı Taşınmazların Çapanoğlu (Büyük) Camii Çevre Düzenleme Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Yozgat Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3066) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır ve Kars İllerinde Bulunan Bazı Alanların Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3067) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMA KARARI
Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanlığına, Başkan Vekilliğine ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2020/438) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
YÖNETMELİKLER
Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
TEBLİĞLER
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 520) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Anayasa Mahkemesinin 17/7/2020 Tarihli ve E: 2020/44, K: 2020/41 Sayılı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
b - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ