  1. FOTO GALERİ
  2. SPOR
  3. 7 Ekim 2021 Perşembe günün spor manşetleri | Avrupa Kupasında kazanan Fenerbahçe!

7 Ekim 2021 Perşembe günün spor manşetleri | Avrupa Kupasında kazanan Fenerbahçe!

EuroLeague kadınlar basketbol grup maçında Galatasaray'la karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 69-89 mağlup etti. İşte 7 Ekim 2021 Perşembe günün spor manşetleri...

7 Ekim 2021 Perşembe günün spor manşetleri | Avrupa Kupasında kazanan Fenerbahçe! 1123