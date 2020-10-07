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7 Ekim spor manşetleri | 7 Ekim spor gazetesi sayfaları

Spor manşetlerinde bugün, Milli takımın Almanya ile oynayacağı hazırlık maçı geniş yer alıyor. İşte 7 Ekim spor manşetleri...

7 Ekim spor manşetleri | 7 Ekim spor gazetesi sayfaları 1124