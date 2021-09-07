7 Eylül 2021 Salı FOX TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam tekrar bölümüyle FOX TV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan FOX TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal, hemen ardından Çağla ile Yeni Bir Gün programının yeni bölümünü ekrana veriyor. Hemen sonrasında En Hamarat Benim yayına giriyor. Akşam ise sevilen dizi Aşk Mantık İntikam tekrar bölümüyle ekranlara geliyor. İşte 7 Eylül 2021 Salı FOX TV yayın akışı...

Fox TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 7 Eylül 2021 Salı FOX TV yayın akışına yer verdik. 08:00'da Çalar Saat ekranlarda olurken 11:00'da Çağla ile Yeni Bir Gün programının yeni bölümü yayınlanıyor. Hemen sonrasında 13.00'da En Hamarat Benim programı ekranlarda oluyor. Akşam sevilen dizi Aşk Mantık İntikam tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor... 7 EYLÜL 2021 SALI FOX TV YAYIN AKIŞI 08:00 Çalar Saat 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 13:45 En Hamarat Benim 16:30 Fulya ile Umudun Olsun 19:00 FOX Ana Haber 20:00 Aşk Mantık İntikam (Tekrar) Fox Tvyayın akışıçalar saatçağla şıkelaşk mantık intikamilhan şen