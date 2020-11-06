7 Kasım 2020 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv, yayın akışı

7 Kasım 2020 Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Kuzey Yıldızı' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 7 Kasım 2020 Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı listesini hazırladık..

İşte 7 Kasım 2020 Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı…

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kediler ve Köpekler (Yabancı Sinema)

11:50 Kuruluş Osman

15:25 Hercai

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

02:20 Kırgın Çiçekler

05:00 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI 7 KASIM CUMARTESİ

07:30 Hem Kadın Hem Anne

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Set Ekstra

14:15 Çarkıfelek

16:30 Kung Fu Panda 2

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Sadakatsiz

22:45 Bir Nefes Yeter

00:45 Bir Nefes Yeter

03:15 Müzik Arası

04:15 Küçük Ağa

STAR TV YAYIN AKIŞI 7 KASIM CUMARTESİ

07:00 Medcezir

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Afacan Beşler

16:00 En Güzel Bölüm

16:15 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 Mumya Geri Dönüyor (Yabancı Sinema)

22:45 Mumya Geri Dönüyor (Yabancı Sinema)

00:30 Yerli Dizi (Tekrar)

05:15 Afacan Beşler

TV8 YAYIN AKIŞI 7 KASIM CUMARTESİ

06:00 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

09:45 MasterChef Türkiye

12:45 Doğduğun Ev Kaderindir

15:45 Kırmızı Oda

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Kırmızı Oda

03:00 Para Bende

04:30 8X8

05:45 Bilginiz Olsun

SHOW TV YAYIN AKIŞI 7 KASIM CUMARTESİ

06:00 Türk Malı

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Alev Alev

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Yeni Bölüm)

00:15 Ramo

02:45 Alev Alev

04:45Aşk Laftan Anlamaz

FOX TV YAYIN AKIŞI 7 KASIM CUMARTESİ

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Yasak Elma

15:45 Sen Çal Kapımı

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Zümrüdüanka (Yeni Bölüm)

00:15 25 Litre: Suyun Peşinde

01:00 Çocukluk

03:00 Bay Yanlış

05:00 Kadın

06:00 Şevkat Yerimdar