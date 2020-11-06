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  3. 7 Kasım 2020 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv, yayın akışı

7 Kasım 2020 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv, yayın akışı

Yayın akışı ve 7 Kasım 2020 Cumartesi bugün hangi diziler var? sorusu internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Normalleşme süreciyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından, Kanallarda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? gibi sorular trend aramalar arasına girdi. İşte, 7 Kasım 2020 Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı..

7 Kasım 2020 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv, yayın akışı

7 Kasım 2020 Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Kuzey Yıldızı' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı.  Bizde sizler için 7 Kasım 2020 Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı listesini hazırladık..

İşte 7 Kasım 2020 Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı…

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ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kediler ve Köpekler (Yabancı Sinema)
11:50 Kuruluş Osman
15:25 Hercai
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
02:20 Kırgın Çiçekler
05:00 Bir Zamanlar Çukurova

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KANAL D YAYIN AKIŞI 7 KASIM CUMARTESİ

07:30 Hem Kadın Hem Anne
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Set Ekstra
14:15 Çarkıfelek
16:30 Kung Fu Panda 2
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Sadakatsiz
22:45 Bir Nefes Yeter
00:45 Bir Nefes Yeter
03:15 Müzik Arası
04:15 Küçük Ağa

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STAR TV YAYIN AKIŞI 7 KASIM CUMARTESİ

07:00 Medcezir
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Afacan Beşler
16:00 En Güzel Bölüm
16:15 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 Mumya Geri Dönüyor (Yabancı Sinema)
22:45 Mumya Geri Dönüyor (Yabancı Sinema)
00:30 Yerli Dizi (Tekrar)
05:15 Afacan Beşler

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TV8 YAYIN AKIŞI 7 KASIM CUMARTESİ

06:00 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 MasterChef Türkiye
12:45 Doğduğun Ev Kaderindir
15:45 Kırmızı Oda
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Kırmızı Oda
03:00 Para Bende
04:30 8X8
05:45 Bilginiz Olsun

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SHOW TV YAYIN AKIŞI 7 KASIM CUMARTESİ

06:00 Türk Malı
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Alev Alev
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Yeni Bölüm)
00:15 Ramo
02:45 Alev Alev
04:45Aşk Laftan Anlamaz

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FOX TV YAYIN AKIŞI 7 KASIM CUMARTESİ

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Yasak Elma
15:45 Sen Çal Kapımı
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Zümrüdüanka (Yeni Bölüm)
00:15 25 Litre: Suyun Peşinde
01:00 Çocukluk
03:00 Bay Yanlış
05:00 Kadın
06:00 Şevkat Yerimdar

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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