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7 Kasım spor manşetleri (Günün spor manşetleri)

Spor manşetlerinde bugün, Milli Takım'a yıllar sonra tekrar seçilen Caner Erkin geniş yer buldu. Onun dışında Yusuf Yazıcı'nın Avrupa'daki performansı da manşetleri süslüyor. İşte 7 Kasım spor manşetleri...

7 Kasım spor manşetleri (Günün spor manşetleri) 1136