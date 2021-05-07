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7 Mayıs 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür yeni bölümüyle Show'da

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayınlanacak dizileri sizler için derledik. Show TV 7 Mayıs 2021 Cuma gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" yer alırken akşam ise "Güldür Güldür Show" yayınlanacak.

7 Mayıs 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür yeni bölümüyle Show'da

7 Mayıs 2021 Cuma TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programı yer alırken, akşam ise "Güldür Güldür yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 7 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı...

7 Mayıs 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür yeni bölümüyle Show'da

SHOW TV 7 MAYIS 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:30 Adını Feriha Koydum
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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