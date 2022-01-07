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  3. 7 Ocak 2022 Cuma günün spor manşetleri | Süper Lig'de maraton yeniden başlıyor!

7 Ocak 2022 Cuma günün spor manşetleri | Süper Lig'de maraton yeniden başlıyor!

Spor Toto Süper Lig'de devre arasının sona ermesinin ardından heyecan 20. hafta karşılaşmaları ile yeniden başlıyor. İşte 7 Ocak 2022 Cuma günün spor manşetleri...

7 Ocak 2022 Cuma günün spor manşetleri | Süper Lig'de maraton yeniden başlıyor! 1131