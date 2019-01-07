7 Ocak HADİ ipucu sorusu nedir? HADİ'den sürpriz, 8. soru garantili!

Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 20.30'da takipçileri ile buluşuyor. Her akşam saat 20.30'da ve öğlen kuşağında 12:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 7 Ocak Hadi İpucu sorusu merakla araştırılıyor. Türkiye'nin ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması olarak merak ediliyor. Peki Instagram sayfasıda paylaşılan Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu nedir? 7 Ocak HADİ ipucu sorusu ise "Gelmiş geçmiş en iyi pokemon eğiticisi olmak isteyen çizgi karakter kimdir?" oldu. İşte HADİ ipucu sorusunun cevabı ve HADİ'nin yarışmacılarına olan 8. soru garantili sürprizi...

7 OCAK HADİ İPUCU SORUSUNUN CEVABI...

SORU: "Gelmiş geçmiş en iyi pokemon eğiticisi olmak isteyen çizgi karakter kimdir?"

CEVAP: ASH KETCHUM

HADİ'DEN YARIŞMACILARINA SÜRPRİZ, 8. SORU GARANTİLİ

Hadi Instagram hesabından bugünkü yarışmasına özel takipçilerine güzel bir haber duyurdu. İşte o açıklama...

"Sevgili hadici! Bu akşam 20.30 yarışmamız öncesi seni yine bir sürpriz bekliyor.Eğer yarışmaya erken gelirsen belki de 8. soruyu garantiliyeceksin! Sürprizleri seviyorsan, bundan sonraki hadileri baştan sona takip etmeyi unutma"

HADİ İPUCU SORUSU "ASH KETCHUM" HAKKINDA

Ash Ketchum, Pokémon animesinin baş karakteridir. 1997'de ilk defa Japon ekranlarında yayınlanmış olan Seni Seçtim, Pokémon! adlı ilk bölümde de belirttiği üzere, memleketi Pallet Kasabası'nı, en büyük hayali Pokémon ustası olmak uğruna terk etmiş, yanında yalnızca Pikachu ile uzun soluklu bir serüvene başlamıştır. İlerleyen süreçte edindiği yol arkadaşları ve yakaladığı yeni Pokémon'ları ile yolculuğunda birbirinden farklı maceralara imza atmıştır. Güncel olarak Ash, 6 farklı bölgede 7 farklı Pokémon Ligi'ne katılmış, sayısız turnuvalarda yer almış, şu anda Alola bölgesinde eğitim görmektedir.

Ash'in Japonca adı Satoshi, Pokémon'un yaratıcısı olan Satoshi Tajiri'den gelmektedir. İngilizce soyadı, serinin ve ana seri oyunların sloganı olan "Gotta catch 'em all!" (Türkçe: Hepsini yakala) kalıbına yapılan kelime oyunundan gelmektedir. Farklı dublajlarda Sacha Ketchum (Fransa),Han Jiu (Kore),Askur Ketchum (İzlanda, sadece altyazılarda),Ali (Endonezya, yalnızca Kanto bölgesinde geçen bölümlerde),Ešas Kečiumas (Litvanya) olarak da geçmektedir.

HADİ NEDİR? NASIL OYNANIR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.

Ücretli midir?

Uygulamayın indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.

Hangi uygulama marketlerine bulunur?

iPhone telefonlara Apple App Store üzerinden, Android telefonlara Google Play Store üzerinden indirilebilir.

Gerçek para mı veriyorsunuz?

Evet, kazandığınız para 20 TL’yi geçtiğinde hesabındaki parayı çekebilirsin.

Kazandığım parayı nasıl çekerim?

Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.

Nasıl Oynarım?

Çok kolay.

Telefon numaranla kayıt ol

Yarışma saatini bekle

Yarışmaya katılıp soruları verilen sure sona ermeden doğru cevaplamaya çalış.

Sorulan soruların tümünü bilirsen ödüle hak kazanırsın.

Neden Cep telefonumu alıyorsunuz?

Hesabının güvenliği ve hesabının senin adına onaylanması için alıyoruz.

Dağıtılan gerçek paralar nerden geliyor?

Dağıtılan ödüller şirketimizin yatırımcıları ve bazen de sponsorlar, reklam verenler tarafından veriliyor.

Arkadaşım referans kodumu kullandı ama ben extra can kazanamadım?

Arkadaşının doğru referans kullanıcı adını girdiğinden emin ol. Arkadaşın ilk oyununu oynadığında hakkını kazanacaksın. Kayıt olurken senin kullanıcı adını girmediyse her zaman ayarlar kısmından girip sana can kazandırabilir.

Kaç tane extra can kazanabilirim?

Arkadaşlarını davet ederek ve zaman zaman verilecek görevleri yerine getirerek extra can kazanabilirsin ama her yarışmadan sadece 1 extra can kullanabilirsin.

Paramı almakta problem yaşıyorum Ne yapmalıyım?

iletisim@hadilive.com adresine kullanıcı adınla yaşadığın problemi anlatarak başvur, çözüm için durumu inceleyelim.

Kullanıcı adımı değiştirebilir miyim?

Kullanıcı adını değiştirmen mümkün değildir.

Bir geribildirim veya öneri yapmak istiyorum. Nasıl yaparım?

iletisim@hadilive.com adresine mail atabilirsin. Yorumlarını duymak için sabırsızlanıyoruz.