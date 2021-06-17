7 Şubat kumpasının gerekçeli kararı yazıldı! Arkasında "himayedar" devletler var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı açıktan giriştiği ilk operasyon" olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında olduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı 7 Şubat "MİT kumpası"nın üzerinden tam 9 yıl geçti. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, hükümetin başlattığı açılım süreciyle beraber Ortadoğu politikasının hasar göreceğini anlayan "himayedar" devletlerin, acil cağrı vererek Oslo görüşmeleriyle sürecin sonuca ulaşamadığı vurgulandı.

'SIRADA SEN VARSIN'

Karara göre 7 Şubat, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emrindeki en kritik ve en güvenilir birimi ele geçirme ve ona dokunma odaklı mesaj verme gayretiydi. Erdoğan'a 'Sırada sen varsın' mesajı da verilmeye çalışıldı. Erdoğan'ın, Hakan Fidan ve MİT görevlileri hakkında soruşturma izni vermemesi ile ilk darbe girişimi sonuçsuz kaldı. Şubat kumpası ile hedefine ulaşamayan örgüt, sonrasında 17-25 Aralık kumpasları ve en son 15 Temmuz darbe girişiminde bulundu.

BİN 4 SAYFALIK GEREKÇELİ KARAR TAMAMLANDI!

2012'de gerçekleştirilen 7 Şubat MİT kumpasına yönelik 18 sanığın yargılandığı davada aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Yurt Atayün de arasında bulunan 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verilirken, diğer sanıklara da 4.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezaları verildi. Yargılamayı gerçekleştiren İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi dosyanın gerekçeli kararının yazımını tamamladı. Başkanlığını Ahmet Uğuz'un yaptığı heyetin yazdığı bin 4 sayfalık gerekçeli kararda, 7 Şubat kumpasının arkasında hangi odakların olduğuna ilişkin önemli ipuçları paylaşıldı.