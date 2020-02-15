70 belediye başkanının AK Parti'ye geçiş işlemleri tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, farklı partilerden beş belediye başkanına rozet taktığı grup toplantısının ardından bağımsızlar ve muhalefet partilerinden yaklaşık 70 ilçe ve belde belediye başkanının daha AK Parti’ye transfer işlemi tamamlandı.

100 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada 100'e yakın belediyeden AK Parti'ye katılım olacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Grup Toplantısı'nda beş yeni belediye başkanına rozetlerini takmıştı. Erdoğan, her hafta katılımların devam edeceğini belirtmiş, "Mümkün oldukça, salı günleri grup toplantımızı ihmal etmeyeceğiz, bu heyecanı birlikte yaşayacağız" demişti.

70 BELEDİYE BAŞKANININ İŞLEMİ TAMAMLANDI

"Rozet takma törenleri"ne Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretleri ve yoğun gündem nedeniyle ara verildi. Milliyet'in haberine göre AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı'nda, AK Parti'ye geçecek 70 belediye başkanının işlemlerinin tamamlandığı, bu isimlerin 2,5 milyon vatandaşın yaşadığı belediyeleri yönettiği belirtildi.