70 bin kişi incelendi! Gençler için büyük risk: Kovid-19'u ağır geçiren gençlerin yüzde 40'ında görüldü!
70 bin kişi incelendi! Gençler için büyük risk: Kovid-19'u ağır geçiren gençlerin yüzde 40'ında görüldü!
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan araştırmalar, hastalığın önüne geçmek amacıyla küresel çapta hız kesmeden devam ederken The Lancet dergisinde yayımlanan bir araştırmada, koronavirüsü ağır geçiren 70 bin gençten yüzde 40'ının iç organlarında hasar oluştuğu tespit edildi.