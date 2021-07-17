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  3. 70 bin kişi incelendi! Gençler için büyük risk: Kovid-19'u ağır geçiren gençlerin yüzde 40'ında görüldü!

70 bin kişi incelendi! Gençler için büyük risk: Kovid-19'u ağır geçiren gençlerin yüzde 40'ında görüldü!

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan araştırmalar, hastalığın önüne geçmek amacıyla küresel çapta hız kesmeden devam ederken The Lancet dergisinde yayımlanan bir araştırmada, koronavirüsü ağır geçiren 70 bin gençten yüzde 40'ının iç organlarında hasar oluştuğu tespit edildi.

70 bin kişi incelendi! Gençler için büyük risk: Kovid-19'u ağır geçiren gençlerin yüzde 40'ında görüldü! 1117

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı ilk etapta oluşan ‘yaşlıların daha büyük risk altında olduğu’ algısını kıracak yeni bir araştırmaya daha imza atıldı. The Lancet isimli tıp dergisinde yayımlanan araştırmanın sonucunda, gençlerin de en az 50 yaş üstü kişiler kadar risk altında olduğu ortaya çıktı.