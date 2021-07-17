70 bin kişi incelendi! Gençler için büyük risk: Kovid-19'u ağır geçiren gençlerin yüzde 40'ında görüldü!

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı ilk etapta oluşan ‘yaşlıların daha büyük risk altında olduğu’ algısını kıracak yeni bir araştırmaya daha imza atıldı. The Lancet isimli tıp dergisinde yayımlanan araştırmanın sonucunda, gençlerin de en az 50 yaş üstü kişiler kadar risk altında olduğu ortaya çıktı.