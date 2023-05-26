727 internet sitesine erişim engellendi! Yasa dışı bahis oynatılıp, müstehcen içerik paylaşılıyordu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 bin 298 sosyal medya/URL adresinde yapılan araştırmalar sonucunda yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 575 bahis sitesi ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 152 internet sitesi olmak üzere toplam 727 internet sitesi engellendi.

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727 internet sitesine erişim engellendi! Yasa dışı bahis oynatılıp, müstehcen içerik paylaşılıyordu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sanal devriye faaliyetleri sonucunda yasa dışı bahis oynatılan ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 727 internet sitesini engelledi.

727 internet sitesine erişim engellendi! Yasa dışı bahis oynatılıp, müstehcen içerikli paylaşılıyordu

SİTE KURUCULARI HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12-26 Mayıs tarihleri arasında açık kaynak araştırma faaliyetleri çerçevesinde 3 bin 298 sosyal medya/URL adresinde yapılan araştırmalar sonucunda yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 575 bahis sitesi ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 152 internet sitesi olmak üzere toplam 727 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek, sitelere erişim engellendi. Ayrıca faili meçhul siber olayların aydınlatılması çerçevesinde Ankara'nın Bala, Beypazarı, Etimesgut, Güdül ve Yenimahalle ilçelerinde nitelikli dolandırıcılıkla ilgili 10 ve Etimesgut ilçesinde banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı. Bahse konu 11 faili meçhul olayı işlediği tespit edilen 23 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

KAYNAK: İHA

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