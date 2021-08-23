7,2'lik depremle sarsılmışlardı! Türkiye'den Haiti'ye yardım malzemesi gönderildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine AFAD, Haiti açıklarında yaşanan 7,2'lik depremin ardından 270 hijyen ile 222 gıda kolisinden oluşan yardım malzemelerini sabah saatlerinde askeri kargo uçağıyla gönderdi.

14 Ağustos 2021 tarihinde Haiti de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, hazırladığı 270 hijyen ile 222 gıda kolisinden oluşan yaklaşık 16 tonluk yardım malzemesini Koca Yusuf lakaplı A400 M tipi askeri kargo uçağı ile sabah saat 09.35'te Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan gönderdi.

2 BİN 189 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre 14 Ağustos'ta Haiti'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden alınan bilgilere göre 2 bin 189 kişinin hayatını kaybettiği, 12 bin kişinin yaralandığı, 540 bini çocuk olmak üzere 1,2 milyon kişinin yardıma muhtaç kaldığı belirtildi.

7 KİŞİLİK İNSANİ YARDIM EKİBİ DE GÖNDERİLDİ

Depremden hemen sonra Türkiye'nin yardım teklifinin Haiti'ye iletildiği ve hazırlıklara başlandığı vurgulanan açıklamada, "Haiti makamlarınca da Türkiye'nin yardımlarının büyük memnuniyetle karşılanacağı ifade edildi. Çadır, gıda kolisi ve hijyen setinden oluşan insani yardımlar, Milli Savunma Bakanlığına ait A400 M tipi askeri kargo uçağıyla Haiti'ye ulaştırılacak. Uçakla birlikte 7 kişilik AFAD insani yardım ekibi de yardımları depremzedelere bizzat teslim etmek ve çadırlarının kurulumunu yapmak üzere bölgeye gidecek." denildi.