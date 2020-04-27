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  3. 76 evin bulunduğu sokak karantinaya alındı

76 evin bulunduğu sokak karantinaya alındı

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir çiftte Kovid-19 tespit edilmesinin ardından 76 hanenin bulunduğu sokağa giriş ve çıkışlar kapatıldı.

76 evin bulunduğu sokak karantinaya alındı

İpekyolu ilçesine bağlı Bostançi Yalım Erez Mahallesi 4'üncü Sokak'ta yaşayan S.K., rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan S.K., tedavi altına alındı. S.K.'nın eşi A.K. de yapılan test sonucu pozitif çıkınca hastaneye yatırıldı.

Çiftin yaşadığı 4'üncü Sokak ile 3'üncü Sokak dün akşam itibariyle karantinaya alındı. 76 evin bulunduğu sokakların giriş-çıkışları, polis kontrol noktaları oluşturularak, kapatıldı.

Sağlık ekiplerinin sağlık taraması yaptığı sokakları, belediye ekipleri köpüklü suyla yıkayıp, dezenfekte etti.

76 evin bulunduğu sokak karantinaya alındı76 evin bulunduğu sokak karantinaya alındı




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