78 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunan sapığın eşi dahil 2 kadına daha tecavüz ettiği ortaya çıktı!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşındaki kadının evine girdikten sonra parasını çalıp cinsel saldırıda bulunan sapık tutuklanarak T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.

23 Haziran’da yaşanan ve infial yaratan olayın ardından açıklama yapan Reyhanlı CHP Kadın Kolları Başkanı Elif Ateşoğlu, zanlının kendi eşine de tecavüz ettiğini ve evlendikten sonra ceza almaktan kurtulduğunu söyledi.

Reyhanlı Çerkes Derneği Adığe Khase Başkanı Uğur Pihava ise olayın büyük ses getirmesinin ardından Mustafa Yaşatır’ın üç ay önce bir başka kadına daha tecavüz ettiğinin ancak üstünün kapatıldığının bilgisini aldıklarını belirtti.

Avukat Hatice Can da, "Biz hem baro olarak hem de Antakya Kadın Platformu olarak failin hak ettiği cezayı alması için her türlü hukuki, toplumsal desteği kendilerine vereceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Reyhanlı Kaymakamlığı olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "23.06.2021 günü saat 05.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Albay Şükrü Kanatlı Caddesi'ndeki adreste yaşayan 78 yaşındaki teyzemize yönelik çirkin olay üzerine, hızla hareket edilerek menfur olayın faili güvenlik kuvvetlerimizce yakalanıp adli makamlara teslim edilmiş ve aynı gün tutuklanarak İskenderun T tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmiştir. Çirkin olayın failine hak ettiği cezayı Yüce Türk Adaleti verecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Artı Gerçek