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79 yaşındaki profesörü telefon görüşmesiyle dolandırdılar! 10 günde 10 milyon lirası çalındı

Dolandırıcılar İstanbul'da 79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel'i 10 günde 10 milyon lira dolandırdı. Kendilerini polis olarak tanıttılar, yaşlı adama suça karıştığını söyleyerek defalarca para istediler. Olay yaşlı adamın yaşananları kızını anlatmasıyla ortaya çıktı.

79 yaşındaki profesörü telefon görüşmesiyle dolandırdılar! 10 günde 10 milyon lirası çalındı

İstanbul Bebek'te ikamet eden Prof. Dr. Ahmet Demirel kendisini emniyette yetkili amir olarak tanıtan bir kişiden telefon aldı. Telefondaki kişi yaşlı adama, kimlik bilgilerinin kullanılarak bir dolandırıcılık olayı yaşandığını aktardı.

79 yaşındaki profesörü telefon görüşmesiyle dolandırdılar! 10 günde 10 milyon lirası çalındı

ÖNCE FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Demirel, polis olduğunu iddia eden kişinin isteği üzerine evdeki değerli eşyaların fotoğrafını kişiye gönderdi. Sonra da poşete 1 milyon lira ve 160 adet tam altın koyarak Arif Paşa Korusu'nda o isme teslim etti.

79 yaşındaki profesörü telefon görüşmesiyle dolandırdılar! 10 günde 10 milyon lirası çalındı

DOLANDIRICILARA VERDİĞİ MİKTAR 10 MİLYON LİRA

Prof. Dr. Demirel, bir müddet sonra tekrar arandı. Şahıs, Demirel'e "Evdeki tüm paranın teslim edilmesi gerek" dedi ve Demirel kendisine 200 bin dolar daha ödedi. Aradan 10 gün geçtikten sonra dolandırıcılar bir kez daha aradılar. Bu sefer de "Bankalardaki tüm paranızı çekin" talimatı verdiler. Demirel Bebek'teki bir özel bankadan 250 bin dolar çekti ve kapıda bulunan sözde görevli kişiye teslim etti. Demirel'in toplam ödediği rakam 10 milyon lirayı geçti.

79 yaşındaki profesörü telefon görüşmesiyle dolandırdılar! 10 günde 10 milyon lirası çalındı

Olayın fark edilmesi ise kendisi gibi doktor olan kızının ziyaretine gelmesiyle oldu. Profesör durumu kızına anlattı. Ardından polis merkezine başvurdular. Olaya ilişkin soruşturma açıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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