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  3. 8 Ekim 2021 günün spor manşetleri | Milliler zorlu Hollanda maçına hazır!

8 Ekim 2021 günün spor manşetleri | Milliler zorlu Hollanda maçına hazır!

A Milli Futbol takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G grubu maçına Norveç karşısında çıkacak. İşte 8 Ekim 2021 günün spor manşetleri...

8 Ekim 2021 günün spor manşetleri | Milliler zorlu Hollanda maçına hazır! 1131