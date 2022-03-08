​​​​​​​8 Mart 2022 ASKİ Mamak su kesintisi | Mamak sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter? ASKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre 8 Mart 2022 Salı günü Mamak'ta 10 saat sürecek olan su kesintisi yaşanacak. Bunun üzerine vatandaşlar kesintinin olacağı mahalleleri ve suların ne zaman geleceğini merak ediyorlar. Peki ​​​​​​​8 Mart 2022 ASKİ Mamak su kesintisi | Mamak sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter? ​​​​​​​8 Mart 2022 ASKİ Mamak su kesintisi olan mahaller haberimizde...

A+ A-

ASKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede; : P15 ve P16 pompa istasyonlarında Enerjisa kaynaklı elektrik kesintiden dolayı saat 11.00 ila 21:00 arasında su kesintisi yapılacağı ifade edildi. Buna göre 2 Mart Salı günü Mamak'ta 10 saatlik su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Bunun üzerine vatandaşların suların ne zaman geleceğini araştırıyorlar. Peki, ​​8 Mart 2022 ASKİ Mamak su kesintisi | Mamak sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter? Mamak su kesintisi haberimizde... ​​​​​​​8 MART 2022 ASKİ MAMAK SU KESİNTİSİ 8 Mart 2022 Salı günü Mamak ilçesinde 10 saat su kesintisi yaşanacak olan mahaller şöyle: Ege Mah, Cengizhan Mah, Şirintepe Mah, Dutluk Mah, Peyami Sefa Mah, Tuzluçayır Mah, Mehtap Mah, Kartaltepe Mah, Şahintepe Mah, General Zeki Doğan Mah, Boğaziçi Mah, Fahri Korutürk Mah, Akşemsettin Mah, Mutlu Mah, Kutlu Mah, Misket Mah, Cağlayan Mah, Zirvekent Mah, Durali Aliç Mah MAMAK SULAR NE ZAMAN GELECEK? SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTER? ASKİ'nin internet sitesinde ye alan bilgilere göre Mamak'ta 8 Mart 2022 Salı günü yaşanacak olan su kesintisi saat 11.00'de başlayacak, saat 21.00'da sona erecek. 8 Mart 2022 Salı 11.00 ila 21.00 saatleri arasında 3 buçuk saat süre ile kesinti uygulanacak mahalleler: Ege Mah, Cengizhan Mah, Şirintepe Mah, Dutluk Mah, Peyami Sefa Mah, Tuzluçayır Mah, Mehtap Mah, Kartaltepe Mah, Şahintepe Mah, General Zeki Doğan Mah, Boğaziçi Mah, Fahri Korutürk Mah, Akşemsettin Mah, Mutlu Mah, Kutlu Mah, Misket Mah, Cağlayan Mah, Zirvekent Mah, Durali Aliç Mah Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri su kesintisi