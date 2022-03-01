8 Mart Dünya Kadınlar günü güzel sözler | Anlamlı, uzun, kısa, etkileyici 8 Mart sözleri

Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde her yıl nu önemli günün anlam ve önemine uygun paylaşımlar yapılıyor. Siz de Anlamlı, uzun, kısa, etkileyici 8 Mart sözleri arıyorsunuz haberimize bakabilirsiniz. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar günü güzel sözleri...

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ GÜZEL SÖZLER | ANLAMLI, UZUN, KISA, ETKİLEYİCİ 8 MART SÖZLERİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadının özdeğeri ve sahip olduğu temel insani haklar konusunda etkin bir farkındalığa, kadına yönelik şiddetle mücadele hususunda küresel bir bilince vesile olmasını temenni ediyorum.

Biz kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun

Yalnızca bir gün değil, her gün değer görmeyi hak eden kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

Kadınlarımız olmazsa toplumun olamayacağı bilinci ile eli bereketli, gönlü sevgi dolu fedakar kadınlarımızın, sadece bir gün değil her gün hak ettikleri değeri görmesi temennisiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutlar, sevginin, şefkatin ve özverinin timsali olan kadınlarımıza sevgilerimi ve selamlarımı sunarım.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nün tüm dünyada ve ülkemizde her türlü bedeni ve ruhi şiddetten uzak, adalete, eşitliğe, barışa ve huzura katkı sağlayıp, geleceğe güvenle bakmamıza vesile olması temenni ediyor, başta eşim olmak üzere tüm kadınların gününü kutluyorum.

Dünya kadınlarının ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun

Mesafeler uzak olsa da, yüreğim hep senin canım.. Kadınlar günün kutlu olsun.

Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

Kadın benzerliktir ve bence karşıtlıktır. Her şey bir uyak içerisine girer, her şey birbirine seslenir ve yanıt verir.

Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

Kısa bir mesaj olmalı bu. Sana binlerce öpücük ve sevgi yolluyorum buradan.. Bil ki unutulmadın.. Kadınlar günün kutlu olsun!

Eğer yanınızda olsaydım size sımsıkı sarılır, yaşam boyu gözlerinizdeki ışıltının devam etmesini, huzurlu bir hayat sürmenizi dilerdim. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

Onlardan olduğumuz ve yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE NE OLDU?

Amerikan tarihinde kara bir leke olarak anılan ve belki de bu katliamın biraz olsun unutulabilmesi için kutlama günü olarak ilan edilen 8 Mart, aslında kadınlarının direnişinin sembolü olarak kabul görmüştür.

8 Mart 1857 tarihinde, ABD'nin New York eyaletinde çalışan 40 bin kadın dokuma işçisi, daha iyi şartlar sunulması talebiyle çalıştıkları fabrikada greve başladı. Ancak bu kadar ses getiren bir eylem, fabrika sahipleri ve hükümetin hoşuna gitmemiş olsa gerek polisler, grev yapan kadınlara orantısız güç uygulayarak onları fabrikaya kilitledi. Ardından çıkan yangında, fabrikada kilitli olan kadın işçilerden 129'u yanarak can verdi. Acı çığlıklarla yaşamını yitiren kadınların cenaze törenine 10 binden fazla insan katıldı.

26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde, Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı tarafından Danimarka'nın Kopenhag kentinde gerçekleştirilen bir toplantı esnasında, Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin'in, olayların yaşandığı tarih olan 8 Mart'ı "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisi, oybirliği ile kabul edildi.

Ancak Birleşmiş Milletler'in resmi web sitesinde, günün tarihine ilişkin bölümde, kutlamanın New York'ta ölen işçilerin anısına yapıldığı yazılmamıştır.

ÜLKEMİZDE 8 MART

Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anması, ilk kez 1921 yılında, iki komünist kız kardeş Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova'nın girişimi ile gerçekleştirildi. Bunun ardından yıllarca izin verilmeyen kutlamalara, 1975 yılında "Birleşmiş Milletler Kadın On Yılı" ilan edilmesi ve Türkiye'de de Kadın Yılı Kongresi düzenlenmesi üzerine, bu yıl Kadınlar Günü kutlamalarına başlandı.

12 Eylül darbesine dek caddelerde, sokaklarda ve birçok alanda kutlanan 8 Mart, darbeyle birlikte tekrar yasaklılar listesine girdi ve askeri cunta yönetimi, 4 yıl boyunca 8 Mart'ta hiçbir faaliyete izin vermedi.

Ancak 4 yılın ardından yani 1984 yılından itibaren, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından kutlanmaktadır.