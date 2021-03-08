8 Mart Dünya Kadınlar günü ile ilgili sözler! Atatürk'ün kadınlar için söylediği sözler | Atatürk'ün kadınlar ile ilgili sözleri

Her yıl kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sevdiklerine en güzel mesajları yollayarak bugünü kutlamak isteyen, diğer yandan da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini sosyal medya üzerinden paylaşmak için araştırmalarda bulunuyor. Bu kapsamda en çok araştırılan Atatürk'ün kadınlar için söylediği sözler | Atatürk'ün kadınlar ile ilgili sözleri haberimizde...

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDİR?

Her yıl tüm dünyada 8 Mart'ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü veya Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadınların siyasi, sosyal, ekonomik anlamda başarılarının kutlandığı gün olarak görülmektedir. İlk kez 1921 yılında “Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya başlanan bu özel günde dünyadaki tüm kadınlar için özel etkinlikler ve aktiviteler yapılmaktadır.

ATATÜRK'ÜN KADINLAR İÇİN SÖYLEDİĞİ SÖZLER

Dünyadaki kadın ve erkeğin eşitliğine inanan bir lider olan Mustafa Kemal Atatürk, kadınların hak ettikleri değeri görebilmeleri ve layık oldukları yaşam standartlarına kavuşabilmek için büyük işler ön plana koymuş ve eşitliğin ilk adımını 1934 senesinde kadınlara seçme ve seçilme hakkını vererek başlatmıştır. Bu faaliyetlerin yanı sıra kadınlar ile ilgili söylediği sözleri ile de akıllarda yer edinen Atatürk'ün kadınlar için dile getirdiği en güzel sözlerini biz de sizler için derledik. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gündeme gelen Atatürk'ün kadınlarla ilgili sözleri:

“Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.”

“Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.”

“Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir.”

“Tarlalarda erkeklerle birlikte çalışan, kasabalarda pazar yerine giden, yumurta ve tavuğunu satan, ondan sonra kendisine gerekenleri bizzat satın alan, çalışmalarının hepsinde kocalarına yardımcı olan kadınlar!.. Ben bu kadınlar arasında kocalarından daha iyi işten anlayanlara ve hesap yapanlara rastladı”

“Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur.”

“Kadınlar içtimai hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır.”

“Milletin kaynağı, toplumsal hayatın temeli olan kadın ancak faziletli olursa görevini yerine getirebilir.”

“Zaman ilerledikçe, ilim geliştikçe, medeniyet dev adımlarıyla yürüdükçe; hayatın, asrın bugünkü gereklerine göre evlat yetiştirmenin güçlüklerini biliyoruz. Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye, eski devirlerdeki gibi basit değildir. Gerekli özellikleri taşıyan evlat yetiştirmek, pek çok özelliği şahıslarında taşımalarına bağlıdır. Bu sebeple kadınlarımız, hatta erkeklerden daha çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgin olmaya mecburdurlar!”

“Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!”

ATATÜRK'ÜN KADINLAR İLE İLGİLİ SÖZLERİ

“Kadınlarımızın genel görev ve çalışmalarda paylarına düşen işlerden başka, en önemli, en hayırlı, en faziletli bir ödevleri de “iyi anne” olmalarıdır.”

“Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan biçim ve kılıkta başarıdan çok; ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır! Ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacağı aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak ışıkla, bilgi ve kültürle donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım.”

“Bizim toplumumuz için ilim ve fen lazım ise, bunları aynı derecede hem erkek hem de kadınlarımızın iktisap etmesi lazımdır.”