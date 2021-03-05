8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne çok kısa bir süre kala, bu özel ve anlamlı günde insanlığı var eden kadınları mutlu etme çalışmaları da şimdiden başladı. İnsanoğlunun yaratıldığı günden bu yana hayatımızın odak noktasında yer alan kadınları mutlu etmenin elbette birçok yolu var. Kimilerinin pahalı hediyelerle, kimilerinin bir buket çiçekle kutladığı bu önemli gün için söylenmiş sözleri araştıran birçok internet kullanıcısının arama motorlarında araştırdığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri için biz de haberimizde en güzel sözlere yer verdik. İşte detaylar...

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ

8 Mart'ın tarihi aslında bugün hediyeler ve çiçeklerle kutladığımız masum olaylara dayanmıyor. 1857 yılının 8 Mart'ında, 40 bin kadın işçinin, çalıştıkları tekstil fabrikasında şartların iyileştirilmesi amacıyla başlattıkları grev, felakete dönüştü. Kadınların fabrikaya kilitlenmesinin akabinde çıkan yangında 128 kadın yaşamını yitirdi. Bunun üzerine 1910 yılında yapılan bir öneriyle, her yıl 8 Mart, işte bu yangında hayatını kaybeden işöi kadınların anısına, 'Emekçi Kadınlar Günü' olarak nitelendirildi. Söylediğiniz güzel sözlerin arkasından bu anekdotu da ekleyerek sevdiğiniz kadınların bilgilerine bilgi katabilirsiniz. Gelelim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için söylenmiş en güzel sözlere...

"Bir kadına yapamayacağı her şeyi söylemek, ona ne yapabileceğini söylemektir." –İspanyol Atasözü

"İyi davranışlı kadın nadir olarak tarih yazar." -Eleanor Roosevelt

"Büyüleyici bir kadın kalabalığı takip etmez; kendisidir. " -Loretta Young

Her şeyden önce, hayatınızın kahramanı olun. Kurban değil. " -Nora Ephron

"Kızlar asla akıllı olmaktan korkmamalı." -Emma Watson

"Hayat zor sevgilim, ama sen de öylesin." –Stephanie Bennett-Henry

"Güçlü bir kadın, gözünde bir meydan okuma gibi görünüyor ve ona göz kırpıyor." -Gina Carey

"Başkalarının ne düşündüğünü sürekli önemsiyorsan hayatın senin değil."

Kadınları anlatmaya kelimeler, anlamaya da ömürler yetmez.

Kadın her şeyi affeder fakat asla unutmaz. - Konfüçyus

Kadın, erkeği kılıçsız zapt eder ve ipsiz bağlar. - Tolstoy

Kadın, insanın gölgesi gibidir; kovalarsanız kaçar, kaçarsanız kovalar. - Chamfort

Kadın şiirdir, şairi belli olmayan. Kadın çiçektir, koklamaya bile kıyılamayan. Kadın meltemdir ılık ılık eser ama bir kırıldı mı fırtına gibi yıkar geçer…

Yeryüzünde gördüğümüz her şey, kadının eseridir. - Mustafa Kemal Atatürk

Havayı geldiği gibi, rüzgarı estiği gibi, kadını da olduğu gibi kabul edin.

Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır. (Hz. Ömer)

Kadınlar anlaşılmak için değil yaşanmak içindir! Yaşanacak kadın bulduysanız, anlamak için vakit kaybetmeyin!

"Bir hayalin varsa, onu hedef yap."

"Bazen ejderhayı öldüren ve prensi kurtaran prensestir." -Samuel Lowe

"Hayalleri olan küçük kızlar vizyon sahibi kadın olurlar."

"Tüm kurallara uyarsanız, tüm eğlenceyi kaçırırsınız." -Katherine Hepburn

"Yapacağına inandı ve yaptı."

"Sustuğumuzda sesimizin önemini anlıyoruz." –Malala Yousafzai

"Bilginiz varsa, bırakın başkalarının mumlarını yakmasına izin verin." -Margaret Fuller

"Bazen kadın olmak cesaret ister."

"Bir kadının sahip olabileceği en iyi koruma cesarettir." –Elizabeth Cady Stanton

"Kadının olduğu yerde sihir vardır." –Ntozake Shange

"Bu hayata, onu yaşayacak kadar güçlü olduğun için verildi." -Anonim

"Kadınlar dünyadaki kullanılmayan en büyük yetenek rezervuarıdır." - Hillary Clinton