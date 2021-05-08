8 Mayıs 2021 Cumartesi Bugünkü Süper Lig maçları saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 40.hafta maç programı

İlk kez 21 takımla oynanan Süper Lig'de heyecanın bitmesine sayılı haftalar kaldı. 40. hafta heyecanında bütün maçlar aynı gün ve saatte oynanacak. Bu kapsamda futbolseverler de maçlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor ve 8 Mayıs 2021 Cumartesi Bugünkü Süper Lig maçları saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte Süper Lig'de 40.hafta maç programı...

8 MAYIS 2021 CUMARTESİ BUGÜNKÜ SÜPER LİG MAÇLARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Mayıs 2021 Cumartesi gününde oynanacak olan maçların kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

20:30

BB Erzurumspor - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig Konferans Yayın

Bein Sports 2, Bein Sports Max 1

20:30

Ankaragücü - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig Konferans Yayın

Bein Sports 2, Bein Sports 3

20.30

Sivasspor - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig Konferans Yayın

Bein Sports 2, Bein Sports Max 2

20.30

Kayserispor - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig Konferans Yayın

Bein Sports beIN Connect, Bein Sports 2

20.30

Ç.Rizespor - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig Konferans Yayın

Bein Sports beIN Connect, Bein Sports 2

20.30

Hatayspor - Denizlispor

Spor Toto Süper Lig Konferans Yayın

Bein Sports beIN Connect, Bein Sports 2

20.30

Galatasaray - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig Konferans Yayın

Bein Sports 1, Bein Sports 2

20.30

Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği

Spor Toto Süper Lig Konferans Yayın

Bein Sports beIN Connect, Bein Sports 2

20.30

Göztepe - Konyaspor

Spor Toto Süper Lig Konferans Yayın

Bein Sports beIN Connect, Bein Sports 2

20.30

Trabzonspor - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig Konferans Yayın

Bein Sports 2, Bein Sports 4

SÜPER LİG 40.HAFTA MAÇ PROGRAMI

20.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

20.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

20.30 Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor (Antakya Atatürk)

20.30 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

20.30 Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)