8 Mayıs 2021 İbo Show bu hafta neden yok? İbo Show bu akşam neden yayınlanmadı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman? soruları şu sıralar vatandaşlar tarafından internet mecrasında sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu soruların cevaplarını haberimizde derledik.

8 MAYIS 2021 İBO SHOW BU HAFTA NEDEN YOK? İBO SHOW BU AKŞAM NEDEN YAYINLANMADI, YOK MU?

Alınan bilgilere göre 8 Mayıs Cumartesi günü Kadir gecesi olduğundan dolayı İbo Show bu hafta yayınlanmayacak. 8 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanması beklenen İbo Show programının yerine Star TV'nin yayın akışında saat 20.00'de Görevimiz Tehlike: Yansımalar yabancı filmi yer alacak. Henüz kanaldan yayın akışıyla ilgili net bir açıklama gelmezken kanalın Kadir Gecesine özel bir programı da koyması bekleniyor.

İBO SHOW 25. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Star TV'nin paylaştığı yayın akışından ve mübarek Kadir Gecesi ile aynı güne denk gelmesinden dolayı bu hafta ekranlarda izleyicisiyle buluşamayacak olan İbo Show'un yeni bölümü ise önümüzdeki hafta 15 Mayıs Cuma günü yayınlanacak.

İBO SHOW'A GEÇEN HAFTA KONUKLARI KİM?

1 Mayıs Cumartesi akşamı 24. bölümüyle ekranlara gelen olan İbo Show, yine izleyiciye müzik ziyafeti yaşattı. 9 yıllık özlemin arından ekranlara geri dönen İbo Show'un geçen haftaki konukları Pop müziğin güçlü sesi Simge Sağın, sevilen şarkılarıyla Ebru Yaşar, Murat Dalkılıç ve Ersoy Üner konuk oldu.