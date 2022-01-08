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  3. 8 Ocak 2022 günün spor manşetleri | Trabzonspor ikinci devreye galibiyetle başladı!

8 Ocak 2022 günün spor manşetleri | Trabzonspor ikinci devreye galibiyetle başladı!

Lider Trabzonspor, ligin ikinci devresinin açılış maçında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek yoluna devam etti. İşte 8 Ocak 2022 günün spor manşetleri...

8 Ocak 2022 günün spor manşetleri | Trabzonspor ikinci devreye galibiyetle başladı! 1112