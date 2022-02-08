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  3. 8 Şubat 2022 Salı günün spor manşetleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor!

8 Şubat 2022 Salı günün spor manşetleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda geriye kalan 16 takım çeyrek finale çıkabilmek için mücadele edecek. İşte 8 Şubat 2022 Salı günün spor manşetleri...

8 Şubat 2022 Salı günün spor manşetleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor! 1126