Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle birlikte ise bazı illerimizde vaka sayıları yeniden artarken vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 8 Temmuz koronavirüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün? Bugünkü koronavirüs tablosu konusu vatandaşlarca merak ediliyor. İşte detaylar...

8 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU| VAKA SAYISI KAÇ OLDU BUGÜN | BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Bakan Fahrettin Koca tarafından koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin olarak ''Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır.''

7 TEMMUZ KORONAVİRÜS VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 52 bin 193 test yapıldı, 1086 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 2 bin 315 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 682 bin 673, vaka sayısı 206 bin 844, vefat sayısı 5 bin 241 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1130, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 395, toplam iyileşen hasta sayısı da 182 bin 995 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. Salgına karşı kaç kişiyiz?"

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 11 milyon 964 bin 505'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 546 bin 964 kişi öldü, virüs saptanan 6 milyon 912 bin 820 kişi iyileşti.

Dünya genelinde tedavisi süren 4 milyon 504 bin 721 aktif vaka bulunuyor.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 3 milyon 97 bin 84 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 133 bin 972 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 674 bin 655), Hindistan (744 bin 6), Rusya (700 bin 792), Peru (309 bin 278), Şili (301 bin 19), İspanya (299 bin 210), İngiltere (286 bin 349), Meksika (268 bin 8), İran (245 bin 688), İtalya (241 bin 956), Pakistan (237 bin 489), Suudi Arabistan (217 bin 108), Güney Afrika (215 bin 855), Türkiye (207 bin 897), Almanya (198 bin 355), Fransa (168 bin 810), Bangladeş (168 bin 645), Kolombiya (124 bin 494), Kanada (106 bin 167), Katar (100 bin 945), Çin (83 bin 572), Arjantin (83 bin 426), Mısır (77 bin 279), İsveç (73 bin 344), Endonezya (66 bin 226), Irak (64 bin 701), Belarus (64 bin 3), Ekvador (63 bin 245), Belçika (62 bin 123), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (52 bin 600), Kuveyt (51 bin 245), Kazakistan (51 bin 59) Hollanda (50 bin 694) ve Ukrayna (50 bin 414)."

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"Brezilya 66 bin 868, İngiltere 44 bin 391, İtalya 34 bin 899, Meksika 32 bin 14, Fransa 29 bin 933, İspanya 28 bin 392, Hindistan 20 bin 653, İran 11 bin 931, Peru 10 bin 952, Rusya 10 bin 667, Belçika 9 bin 776, Almanya 9 bin 103, Kanada 8 bin 711, Şili 6 bin 434, Hollanda 6 bin 132, İsveç 5 bin 447, Türkiye 5 bin 260, Pakistan 4 bin 922, Ekvador 4 bin 873, Çin 4 bin 634, Kolombiya 4 bin 359, Mısır 3 bin 489, Güney Afrika 3 bin 502, Endonezya 3 bin 309, Irak 2 bin 685, Bangladeş 2 bin 151, Suudi Arabistan 2 bin 17, Arjantin 1644, Ukrayna 1306, Belarus 436, Kuveyt 377, BAE 326, Kazakistan 264 ve Katar 134."