8. ve 12. sınıflar toplu taşıma kullanabilecek mi? 8. ve 12. sınıflar toplu taşıma yasağından muaf mı? Toplu taşıma izin belgesi nasıl alınır?

Türkiye'de 60 bini aşan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni tedbirler alındı. Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan kısmi kapanmaya gidileceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı da 81 il valiliğine genelge göndererek kısmi kapanmanın detaylarını bildirdi. Buna göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız hafta içi ve hafta sonu ayırt edilmeksizin toplu taşıma aracı kullanamayacak. Peki yüz yüze eğitime devam eden 8. ve 12. sınıf öğrencileri toplu taşıma kullanabilecek mi? 8. ve 12. sınıflar toplu taşıma yasağından muaf mı? İşte yanıtları...

8. VE 12. SINIFLAR TOPLU TAŞIMA KULLANABİLECEK Mİ 2021?

Yayımlanan kısmi kapanma genelgesinde, ''Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak. Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.'' ifadesi yer aldı.

8. VE 12. SINIFLAR TOPLU TAŞIMA YASAĞINDAN MUAF MI?

Ancak Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen 8 ile 12. sınıf öğrencilerinin durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarını kullanabileceği belirtildi.

TOPLU TAŞIMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR? (ÖĞRENCİ)

Öğrenciler öğrenci kartlarını, akbil ve ya e-okuldan alacakları öğrenci belgelerini göstermeleri halinde toplu taşıma kullanabilir.