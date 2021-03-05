8 yaşındaki Fortnite oyuncusu Joseph Deen ile 33 bin dolarlık anlaşma imzalandı!

Dünyanın her yerinden milyonlarca oyuncusu bulunan çevrimiçi oyun Fortnite sayesinde 8 yaşındaki Joseph Deen zengin oldu! Espor organizasyonu Team 33, Fortnite oyuncusu olan 8 yaşındaki Joseph Deen'i 33 bin dolar vererek kadrosuna aldı. Artı olarak genç oyuncuya 5 bin doların üstünde donanım kurulumu da sağlanacak.

33 Gosu adıyla bilinen genç Fortnite oyuncusu Deen, Team 33'ün yaklaşık 1 yıldan fazla radarında bulunuyor.

8 YAŞINDAKİ OYUNCU BBC'YE KONUŞTU

Deen, BBC'ye yaptığı açıklamada kendisine teklif geldiğinde çok mutlu olduğunu söyledi. Aynı zamanda profesyonel oyuncu olmak istediğini söyleyen Deen, Team 33'ten önce kimsenin kendisini ciddiye almadığını dile getirdi.

3 MİLYON DOLARLIK BÜYÜK ÖDÜL

Esportsearnings.com web sitesinin yaptığı analizi göre, en çok kazanan ilk 10 Fortnite oyuncusunun yalnızca ikisi 18 yaşının üzerindei birçoğu 18 yaşının altında. Fortnite Dünya Kupası'nın ilk ve tek galibi 16 yaşındaki Kyle "Bugha" Giersdorf olmuştu. Aynı zamanda şampiyon olmasınına ardından 3 milyon dolarlık büyük ödüle de ulaşmayı başarmıştı.

"HAYALİM BUGHA GİBİ OLMAK"

Bugha'nın 3 milyon dolarlık büyük ödülü kazanması o dönemlerde oyuna yeni giriş yapan Joseph için ilham kaynağı olmuş ve Deen yaptığı açıklamada "Hayalim Bugha gibi olmak. Onun gibi oynamak. Ona hayranlık duyuyorum çünkü Dünya Kupası'nı kazanana kadar kimse onu ciddiye almadı. Ben de aynı hislerdeyim. Kimse Team 33'le imza atana kadar beni ciddiye almadı." dedi.

TARİHE GEÇTİ

8 yaşındaki başarılı oyuncu Joseph Deen, en genç ikinci profesyonel oyuncu olarak oyun tarihine geçti

Guinness Rekorlar Kitabı'na daha önce çevrimiçi olarak "Lil Poison" olarak bilinen HALO oyuncusu Victor De Leon III, yedi yaşında profesyonel olarak en genç oyuncu ünvanına sahip olmuştu.